En RDC explicaron cómo las demoras en el escrutinio y los votos pendientes podrían definir las elecciones en Estados Unidos

El recuento de votos en Estados Unidos mantiene la atención puesta en Mississippi, donde el candidato demócrata Scott Colom lleva una ventaja de apenas algunas decenas de sufragios sobre la senadora republicana Cindy Hyde-Smith. La definición dependerá de la contabilización de varios miles de votos provisionales, cuyo recuento el estado tiene plazo para resolver hasta el 10 de noviembre. El escenario representa una sorpresa política, ya que Colom podría conquistar una banca históricamente disputada frente al Partido Republicano.

“Es una sorpresa que en Mississippi el candidato negro Scott Colom esté a punto de ganar la senaduría por ese Estado”, destacó Norman Powell para +Perfil. El periodista explicó que Mississippi no cuenta con un mecanismo de recuento automático, aunque los candidatos pueden solicitar una orden judicial para habilitarlo. Como antecedente, recordó que en 2022 se habían contabilizado aproximadamente 5.700 votos provisionales, una cifra que permite dimensionar la importancia que podrían tener los sufragios pendientes en esta elección.

Alaska: demoras por la geografía y una diferencia de apenas 626 votos

Alaska constituye otro de los focos de atención del escrutinio estadounidense. Allí, las demoras responden principalmente a las dificultades geográficas y climáticas de un territorio extenso, donde muchas localidades solo pueden conectarse con los centros de cómputos mediante aviones o embarcaciones. “Hay muchos lugares de votación que tardan mucho en llegar con sus resultados a los centros de computación para las elecciones”, explicó Powell, al mencionar las complicaciones provocadas por la nieve y el hielo.

En la contienda por el Senado, la demócrata Mary Peltola encabeza el recuento frente al republicano Dan Sullivan, actual senador que busca renovar su mandato. La diferencia entre ambos es de aproximadamente 626 votos, con el 74% de los sufragios escrutados.

El periodista también advirtió sobre una particularidad del sistema electoral de Alaska: si ningún candidato supera el 50% de los votos, se aplica el mecanismo de votación por orden de preferencia, un procedimiento que contempla distintas alternativas de selección de candidatos. “La ventaja entre ellos dos es de solo algo así como 626 votos. Hasta el momento han sido escrutados el 74% de los sufragios”, precisó.

La gobernación de Alaska también permanece pendiente de definición. El demócrata Jonathan Kreiss-Tomkins mantiene una ventaja de 20 puntos porcentuales sobre la republicana Bernadette Wilson, aunque todavía resta completar el escrutinio. “Es muy probable que este candidato demócrata gane la gobernación, pero hay que esperar que se complete el escrutinio”, concluyó Powell.