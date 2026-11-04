En RDC se analizó todo lo que dejó la derrota de los republicanos: “Fue un rechazo a Donald Trump y a su sistema de gobierno”

En una nueva edición de Ronda de Corresponsales (RDC) por la pantalla de +Perfil, el periodista, Norman Powell, analizó que el resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos representó un fuerte revés para Donald Trump y su partido.

“Fue una larga noche sin duda”, comenzó Norman Powell, quien consideró que el proceso electoral dejó una señal importante sobre el funcionamiento institucional del país: “Yo creo que este proceso electoral demostró que la democracia de Estados Unidos está realmente viva”.

En ese sentido, destacó que ni siquiera el respaldo económico de Elon Musk logró revertir el resultado en favor de los republicanos. “El hombre más poderoso del mundo, que es Elon Musk, que puso tanto dinero en muchas candidaturas republicanas, salió perdiendo pese a ese apoyo”, afirmó.

Un rechazo a Donald Trump y a su sistema de gobierno

Para Powell, el resultado no expresó necesariamente una adhesión masiva al Partido Demócrata, sino un rechazo a la administración republicana. “Yo creo que claramente fue un rechazo a Donald Trump y a su sistema de gobierno, su sistema caótico y todas sus políticas, por supuesto, empezando por el tema económico que está costando duro a los bolsillos de los norteamericanos”, sostuvo en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

El periodista también destacó la reacción del presidente Trump, que admitió la derrota y dejó abierta la posibilidad de trabajar con los demócratas. “Fue sin duda un masivo rechazo caótico al gobierno de Trump en estos dos primeros años de su segundo mandato”, describió Powell. Además, recordó que el mandatario manifestó cierta sorpresa ante los resultados y llegó a reconocer que “los demócratas habían hecho un buen trabajo”.

La economía y la guerra contra Irán, en el centro del voto

Al analizar las razones del resultado, Powell apuntó al deterioro económico y al impacto de las decisiones comerciales del presidente Donald Trump. “Ya todo el mundo sabe que esta guerra de aranceles ha causado serios daños a la economía y que el norteamericano medio es el que está pagando ahora el precio de esa campaña realizada por Donald Trump”, afirmó.

La inflación, el costo de la gasolina y los aranceles aparecieron entre los factores que afectaron la percepción de los votantes. Powell recordó que el vicepresidente J.D. Vance atribuyó la derrota republicana a ese conflicto. “El Vicepresidente J.D. Vance también ha formulado algunas declaraciones después de esta derrota y él la adjudica especialmente a la guerra contra Irán”, explicó. También recordó que Vance había mantenido una posición contraria a la intervención antes de que Trump decidiera avanzar con ella.