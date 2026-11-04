En RDEco advirtieron sobre la presión tributaria: “No solamente tenemos impuestos altos, sino que recaen sobre un sector formal que es muy chico”

El crecimiento económico, la presión impositiva y la eficiencia del Estado fueron algunos de los ejes del debate entre Luciano Galfione y Antonella Semadeni en Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil. Ambos coincidieron en que la Argentina necesita superar las discusiones sectoriales y concentrarse en cómo generar más riqueza. También plantearon la importancia de revisar el funcionamiento del Estado sin perder de vista los servicios y derechos que forman parte de su estructura.

Galfione cuestionó la histórica antinomia entre el campo y la industria y sostuvo que el país necesita integrar sus sectores productivos para ampliar su capacidad de generar riqueza. “La Argentina necesita todo, la Argentina lo que necesita es producir más, la Argentina lo que necesita es agrandar esa torta”, afirmó.

La eficiencia del Estado y la necesidad de generar más riqueza

En ese sentido, advirtió que las políticas centradas exclusivamente en los recortes pueden profundizar los problemas económicos si no están acompañadas por estrategias de crecimiento. “Pareciera que tenemos déficit en todo lado, entonces lo que hacemos es recortamos, recortamos, recortamos. Lo que no nos damos cuenta es que al recortar, recortar, recortar, empezamos a perder, perder, perder”, señaló.

Para el empresario, la discusión debe pasar por mejorar la eficiencia y generar recursos adicionales que permitan sostener los servicios públicos y reducir la carga tributaria. “Veamos cómo agregamos riqueza para que esa torta sea más grande y que alcance, sin sacar servicios y derechos que a la Argentina le costó mucho conseguir”, sostuvo.

Eficiencia del Estado, impuestos y crecimiento productivo

Galfione también diferenció la necesidad de mejorar la administración pública de una política orientada simplemente a achicar su estructura. “Eficientizar el Estado no es sacar el Estado, no es vaciar el Estado, sino eficientizar los servicios que tenemos”, explicó. Además, reclamó profesionalizar la administración pública y mejorar el aprovechamiento de los recursos disponibles.

Por su parte, Semadeni cuestionó algunas interpretaciones sobre la magnitud del ajuste estatal y puso el foco en el deterioro de los salarios públicos. “Yo creo que hay más pantalla de lo que realmente es”, afirmó. También agregó que las remuneraciones del sector público se encuentran muy por debajo de los niveles previos al cambio de Gobierno.

La economista advirtió que la caída salarial no afecta únicamente a los trabajadores administrativos, sino también a sectores esenciales como la salud, la educación y la seguridad. “La cuestión de la caída del salario del sector público es terrible, y está un 20% por debajo en términos reales que en noviembre de 2023”, señaló.

Además, planteó que el debate tributario debe contemplar la elevada informalidad y la concentración de los impuestos sobre un universo relativamente reducido de contribuyentes formales. “No solamente tenemos impuestos altos, sino que recaen sobre un sector formal que es muy chico”, advirtió.

Equilibrio fiscal, inflación y las discusiones sobre el modelo económico

Al evaluar la gestión de Javier Milei, Semadeni reconoció el impacto de la eliminación del déficit fiscal sobre la dinámica inflacionaria, aunque cuestionó la manera en que el Gobierno plantea determinadas discusiones públicas. “Hay algo irrefutable, que es que durante muchos años tuvimos inflación a raíz de la emisión por déficit fiscal. Se cortó el déficit fiscal, ya no hay más emisión, y bajó la inflación a un nivel muy rápido”, sostuvo.

Sin embargo, consideró que el debate debería concentrarse en cómo mejorar el funcionamiento de las políticas públicas y no en cuestionar directamente su existencia.

Como ejemplo, mencionó las discusiones sobre educación pública y discapacidad, donde, a su entender, se pierde la oportunidad de analizar criterios de eficiencia y funcionamiento. “Se discute mucho lo que es la existencia en vez de la eficiencia”, resumió.

Finalmente, sostuvo que la Argentina necesita revisar sus estructuras y corregir los problemas acumulados, pero con debates que permitan encontrar soluciones concretas. “Parece que va al fondo de las cuestiones algunas cosas que creo que son necesarias para Argentina, estoy de acuerdo en discutirlas, porque no podemos seguir como estábamos”, concluyó.