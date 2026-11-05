En RDI se analizó la derrota de Trump en las elecciones estadounidenses: “La derecha está perdiendo por errores propios”

El editor de Internacionales del diario Perfil, Daniel Vittar, pasó por Ronda de Investigación en +Perfil y analizó las consecuencias de las elecciones en Estados Unidos, la interna del Partido Republicano y el retroceso de los liderazgos de derecha en distintas partes del mundo.

Daniel Vittar sostuvo que la pérdida de la mayoría republicana en el congreso estadounidense representa un revés para Donald Trump, aunque no implica el final de su capacidad de gobernar. “Van a ser dos años de Trump bastante complicados”, anticipó.

Según el periodista, el equipo de Trump ya contempla una estrategia para esta nueva etapa: “Gobernar por decreto y con ciertas negociaciones en algunos temas con los demócratas”.

Sin embargo, destacó que el resultado electoral tiene una dimensión política más amplia: “Las elecciones en Estados Unidos, el resultado de las elecciones son particularmente destacables porque implican un freno a la derecha rancia, a este tipo de derecha, la derecha patotera, la derecha del estilo de Trump que se multiplica en el mundo”.

La interna republicana y las denuncias de corrupción

El periodista señaló que la división dentro del Partido Republicano podría profundizarse a medida que se acerquen las elecciones presidenciales de 2028. “De ahora en adelante comienza esa división dentro de los republicanos a ver quién se ubica mejor para competir por las elecciones del 28”, explicó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Vittar también remarcó que la corrupción fue uno de los factores que influyeron en el voto estadounidense. A diferencia de los casos de desvío de fondos públicos habituales en América Latina, describió un esquema vinculado al aprovechamiento de información confidencial para obtener ganancias económicas. “Una gran parte del entorno de Trump se enriqueció con el manejo de temas influyentes, de temas confidenciales”, afirmó.

Para el periodista, estos episodios tuvieron impacto electoral: “Se cree que un tercio de la población, según las últimas encuestas que se hicieron esta semana después de las elecciones, un tercio votó pensando en el tema de corrupción”.

De todos modos, advirtió que Trump conserva capacidad para sostenerse en el poder: “No cayó del todo. Recibió un golpe, un duro golpe, pero puede continuar estos dos años y puede hacerlo, tiene formas de hacerlo”.

Paraguay: la crisis política detrás de la salida de Santiago Peña

Vittar también analizó la crisis paraguaya y la renuncia del presidente Santiago Peña. El periodista vinculó el escándalo con los vínculos entre el gobierno y una entidad bancaria que recibió fondos estatales, incluidos recursos previsionales y dinero de empresas públicas. “Y además tenía fondos de empresas del Estado. O sea, creció gracias a los aportes del Estado. ¿Cómo que te fundís así?”, cuestionó.

Sobre el escenario político, fue contundente: “Y Peña no puede seguir. Después de este escándalo no puede seguir”. También señaló que el respaldo de Cartes al pedido de destitución había reducido todavía más su margen de maniobra.

Milei pierde prestigio y Argentina queda aislada

Al evaluar el impacto regional de las derrotas de Trump y Flávio Bolsonaro, Vittar consideró que el gobierno argentino recibió una sucesión de golpes políticos. “Creo que fue una semana dramática para el gobierno argentino. Creo que algo preveían, pero no de esta dimensión”, sostuvo.

Sobre el triunfo de Lula en Brasil, destacó que logró revertir un escenario adverso al incorporar a su campaña problemas concretos de la población y proponer medidas vinculadas con beneficios sociales y condiciones laborales.

Para Vittar, el retroceso de los gobiernos de derecha responde también a sus propias promesas incumplidas: “La derecha tampoco cumplió lo que prometía. Las mejoras no llegaron nunca”. Y sintetizó su diagnóstico: “Entonces, yo creo que la derecha está perdiendo por errores”.

En ese contexto, advirtió que la figura de Milei también atraviesa un desgaste internacional: “Creo que Milei a nivel internacional está en un tobogán, está cayendo. Está cayendo su prestigio que supuestamente iba a cambiar la Argentina, iba a cambiar la situación económica de Argentina. Eso se está viendo que no es así”.

Además, cuestionó el estilo confrontativo del mandatario argentino: “Además, la forma que tiene Milei de expresarse, de decir las cosas, es sumamente agresiva. Y eso parece que la gente ya no lo acepta. Lo aceptó en un momento”.

España: Sánchez enfrenta una crisis y Vox representa a la derecha más extrema

Por último, Vittar examinó la situación del presidente español Pedro Sánchez, cuya continuidad depende de su capacidad para sostener una coalición parlamentaria. “En este momento Sánchez está mal. En este momento le cayeron todas juntas”, afirmó.

También diferenció al Partido Popular de Vox y sostuvo que no representan exactamente el mismo espacio político: “Vox es muy extremista, muy extremista”. Según explicó, esa distancia ideológica puede dificultar una eventual alianza entre las fuerzas de derecha.