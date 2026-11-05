RDC: afirman que lo más importante de la cumbre iberoamericana “fue ver cómo se saludaban Pedro Sánchez con Milei”

La participación de Javier Milei en la cumbre iberoamericana de España tuvo escasa repercusión política y mediática. En Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el periodista Marcelo Molina analizó el encuentro, que estuvo marcado por el frío saludo entre el presidente argentino y Pedro Sánchez, las ausencias de varios mandatarios y una agenda presidencial con pocas actividades.

“La cumbre, la verdad que no digo que pasó sin pena ni gloria, pero casi”, resumió Molina. Según señaló, la cobertura estuvo lejos de centrarse en los acuerdos o debates diplomáticos: “Los medios le han dado casi nada de relevancia porque hubo muchos temas que han superado y sobre todo porque lo más importante de la cumbre fue ver cómo se saludaban Pedro Sánchez con Milei”.

El frío saludo entre Javier Milei y Pedro Sánchez

El encuentro entre ambos mandatarios fue frío y distante. “Básicamente fue un saludo frío, casi ni se miraron y eso fue lo que resaltaron todos los medios y es casi, te diría, de lo único que se habla”, describió Molina.

El periodista también hizo hincapié en las ausencias de líderes regionales: “Fueron más importantes las ausencias que las presencias”. En ese sentido, mencionó que no estuvieron Lula da Silva, Claudia Sheinbaum ni Delcy Rodríguez, además de la mayoría de los mandatarios convocados.

Un discurso político y pocos acuerdos en la cumbre

Durante su intervención, Milei pronunció un discurso en el que vinculó al socialismo con el fascismo y reivindicó la libertad individual. Sin embargo, para Molina, no hubo anuncios de gran relevancia: “Los discursos fueron de tono muy político, pero político no en el sentido partidario, sino diplomático”.

Sobre los resultados concretos del encuentro, agregó: “Y tampoco hubo grandes acuerdos, así hubo un documento que tiene que ver con cooperación con la IA y ayuda en caso de alguna emergencia, pero nada relevante”.

Molina insistió en que la atención pública estuvo puesta en la relación entre Milei y Sánchez: “Y de hecho, a ver, te repito, lo más importante y lo que todos los medios señalaban era cómo se iban a ver”.

La agenda de Milei en España: reunión con Abascal y ausencia ante la prensa

La visita presidencial también estuvo marcada por la falta de contacto con los medios. “Y es verdad también que en ningún momento tuvo contacto con la prensa ni con los medios”, explicó Molina en +Perfil. Tampoco hubo oportunidad para que los periodistas hicieran preguntas: “Eso tampoco pasó”.