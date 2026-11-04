RDC: Brasil interpreta la derrota de Trump como un límite a su poder y espera cambios en la política hacia América Latina

En otro segmento de Ronda de Corresponsales (RDC) por la pantalla de +Perfil, la analista, Eleonora Gosman, se refirió a que la Cancillería brasileña considera que el resultado electoral en Estados Unidos podría modificar el margen de acción de Donald Trump.

La derrota electoral del Partido Republicano en Estados Unidos fue recibida con satisfacción en el entorno del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. “Sin duda una sonrisa de lado a lado, no tengan duda de eso”, afirmó Eleonora Gosman al describir cómo habría recibido Lula la noticia. Sin embargo, aclaró que, “no va a haber ningún pronunciamiento oficial sobre este tema, ni del gobierno ni de Itamaraty”.

Itamaraty ve el fin del “Trump imperial”

De acuerdo con la lectura que Gosman transmitió sobre las evaluaciones de la Cancillería brasileña, la derrota republicana fue considerada oportuna y podría modificar el comportamiento de Trump en el escenario internacional.

“Para Itamaraty este resultado anuncia el fin del Trump imperial a partir del año próximo”, explicó. No obstante, señaló que en Brasil no esperan que el mandatario estadounidense abandone sus decisiones controvertidas: “Trump no dejará de hacer locuras, pero ya no serán gratuitas. Le costará mucho cualquier locura que se le ocurra”.

La periodista también indicó que la oposición con mayoría parlamentaria podría aumentar los controles sobre el Ejecutivo estadounidense. Según detalló, “la oposición con mayoría parlamentaria va a cuestionar seguramente e investigar las medidas con mayor eficacia”.

La estrategia de Trump para América Latina, bajo observación

En relación con la región, la evaluación brasileña apunta a que el nuevo Congreso estadounidense intentará poner límites a las consecuencias de la estrategia de seguridad nacional de Trump.

Gosman explicó que desde Itamaraty observan especialmente la política hacia Venezuela. En ese sentido, recordó que Trump consideró “la captura de Nicolás Maduro de Venezuela como un gran hecho militar, de destreza militar”.

También mencionó el impacto que, según esa interpretación, tuvo la reelección en Perú. Para las fuentes brasileñas, ese resultado habría representado “un fin al plan de Marco Rubio que quería tener una región políticamente dócil”.