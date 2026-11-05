RDC: la investigación por la tragedia ferroviaria en España salpica al entorno de Pedro Sánchez y suma seis detenidos

La investigación por presuntas irregularidades en los contratos ferroviarios de España sumó un nuevo capítulo con seis detenidos y allanamientos en cuatro ciudades. En diálogo con Jorge Elías para Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el periodista Marcelo Molina detalló que la causa investiga, entre otros delitos, un presunto desvío de fondos europeos a través de adjudicaciones a empresas fantasma o vinculadas con funcionarios.

Los operativos se llevaron adelante en Sevilla, Madrid, Córdoba y Valencia, e incluyeron dependencias de Adif Alta Velocidad, la empresa estatal encargada del control de los trenes, y domicilios particulares. El caso vuelve a poner en jaque al gobierno de Pedro Sánchez, en un contexto de campaña marcado por las denuncias de corrupción y las investigaciones sobre el Ministerio de Transporte.

Los 6.000 millones de euros de Adif, bajo la lupa

Molina explicó que existen varias investigaciones en paralelo. Una de ellas busca esclarecer qué ocurrió con los 6.000 millones de euros que Adif recibió de Europa. Los investigadores sospechan que una parte de esos recursos pudo haberse desviado mediante contratos y adjudicaciones a compañías sin actividad real o relacionadas con personas cercanas al poder.

Entre los organismos allanados estuvo Adif Alta Velocidad, cuyo titular presentó su renuncia. Según relató el corresponsal, el funcionario había sido designado por el entonces ministro de Transporte, Óscar Puente, quien también dejó su cargo. La causa busca determinar cómo se administraron los recursos y quiénes intervinieron en las contrataciones cuestionadas.

Los vínculos con Ábalos y los detenidos del entorno político

Los procedimientos también alcanzaron a personas relacionadas con José Luis Ábalos, exministro de Transporte que ya se encuentra detenido. Molina contó que fue allanada la vivienda en la que residía su actual pareja, quien también quedó detenida, así como el domicilio de Koldo García, antiguo secretario del ministro y asesor de Renfe, igualmente involucrado en la causa.

El periodista recordó que García había trabajado como personal de seguridad en un prostíbulo de Pamplona antes de incorporarse al entorno de Ábalos y desempeñarse como asesor ferroviario. También mencionó el hallazgo de un cuaderno en el que figuraría una referencia a 100.000 euros entregados a Cristian Corvillo, militante socialista cordobés y empresario que había sido chofer de Sánchez durante la campaña interna de 2017.

El caso llegó hasta Pedro Sánchez y complica la campaña

Corbillo había sido citado el año pasado ante una comisión investigadora del Senado, pero entonces se amparó en su derecho a no responder preguntas. Consultado nuevamente sobre el tema, Sánchez sostuvo que se trata de “hechos cometidos por personas concretas” y rechazó que las acusaciones de la oposición puedan extenderse al conjunto de su gobierno.

Molina advirtió que el episodio representa otro golpe para el oficialismo en plena campaña. Además, recordó que varios de los protagonistas de aquella recorrida interna de Sánchez en un Peugeot, conocida como “la banda del Peugeot”, hoy están detenidos. “Tres de esos están detenidos”, señaló, en referencia al grupo que integraban Sánchez, Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García.