RDC: Los demócratas avanzan en Texas y proyectan a James Talarico como posible candidato presidencial

Las elecciones en Texas dejaron un resultado adverso para el Partido Republicano y para Donald Trump, que había puesto sus esfuerzos en respaldar a sus candidatos. La demócrata Gina Hinojosa se impuso con el 52,8% de los votos frente al gobernador Greg Abbott, que obtuvo el 47,7%, y se convirtió en la primera mujer hispana en llegar a la gobernación del estado.

En diálogo con Jorge Elías en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el periodista Norman Powell calificó el resultado como un triunfo inesperado frente a una estructura republicana que buscaba garantizarle a Abbott un cuarto mandato. “Toda la maquinaria republicana estaba apoyando a Greg Abbott para que consiga un cuarto mandato y llega esta candidata demócrata, Gina Hinojosa, y se impone cómodamente frente a él. Realmente fue un triunfo notable”, describió.

Hinojosa tiene 52 años, es abogada y cuenta con trayectoria política. Desde 2017 se desempeña como representante de Texas en la Cámara de Representantes y, antes de ingresar en la política, trabajó en cuestiones vinculadas con los derechos civiles.

Talarico derrotó al candidato respaldado por Trump

La derrota republicana también se replicó en la disputa por el Senado. Según detalló Powell, Trump concentró sus esfuerzos en respaldar a Ken Paxton, actual responsable de Justicia de Texas, pero el ganador fue el demócrata James Talarico, que obtuvo el 55,08% de los votos frente al 42,99% de su rival.

El resultado puso al joven dirigente en el centro de las conversaciones dentro del Partido Demócrata. “Están diciendo en el partido demócrata que podría ser un buen candidato presidencial”, señaló Powell sobre Talarico, de 37 años, quien se desempeña como educador y tiene formación teológica.

El periodista destacó también su manera de expresarse y su trato con la prensa: “Se expresa muy bien, responde con mucha cortesía y con mucha educación a las consultas de los periodistas”. Para Powell, esas características contribuyen a explicar por qué algunos sectores demócratas ya lo observan como una figura con proyección nacional.

El Partido Demócrata busca nuevas figuras presidenciales

Durante la conversación, Jorge Elías planteó que el apellido de Talarico podría generar dudas sobre sus posibilidades electorales, pero recordó que Estados Unidos ya tuvo un presidente de apellido extranjero: Barack Hussein Obama. “Si tuvieron un presidente Obama, ¿por qué no van a tener un Talarico?”, comentó.

El periodista también mencionó a Gavin Newsom, gobernador de California, como otra de las figuras que busca posicionarse de cara a una eventual candidatura presidencial. Elías destacó que el mandatario californiano se enfrentó a distintas medidas de Trump y funcionó como un contrapeso político desde su estado.

Powell coincidió en que Newsom aparece entre los posibles aspirantes demócratas y sumó otro dato de la política californiana: Xavier Becerra fue electo gobernador, según indicó durante la entrevista, y será el primer hispano en ocupar ese cargo en el estado. Becerra se desempeñó anteriormente como secretario de Salud durante el gobierno demócrata en Estados Unidos.