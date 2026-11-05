RDC: los republicanos exigen cambios tras la derrota en las elecciones estadounidenses y crece la presión sobre Trump

Los demócratas consiguieron el control del Congreso de Estados Unidos y profundizaron la crisis política del Partido Republicano. Durante su intervención en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el periodista Norman Powell analizó las consecuencias del resultado electoral, las críticas internas contra Donald Trump y las posibles modificaciones en su gabinete.

“El presidente Trump se enfrenta a presiones de parte de los republicanos para que cambie el rumbo después de esta derrota contundente en las elecciones de medio término, en el que los demócratas han conseguido el control total del Congreso y con más de lo esperado”, explicó Norman Powell.

Los republicanos reclaman cambios en el gobierno de Trump

Según Powell, el resultado electoral provocó fuertes cuestionamientos de dirigentes y estrategas republicanos, que consideran necesario revisar las decisiones políticas de la Casa Blanca: “Aliados y estrategas republicanos han instado a Trump a realizar cambios en la Casa Blanca, cambios de personal, restablecer la disciplina y descartar políticas a las que atribuye las pérdidas, incluyendo la guerra con Irán y el tema de los aranceles”.

En ese contexto, Powell describió el debilitamiento político que podría experimentar el mandatario: “A partir de ahora, dijo, cada día que pase su poder se verá más y más mermado”.

Sin embargo, Trump todavía no había mostrado señales de modificar su estrategia. “Trump todavía no ha dado señales de considerar este resultado electoral como una razón para cambiar su rumbo”, señaló Powell en +Perfil.

El Congreso demócrata podrá bloquear iniciativas e investigar a Trump

Powell advirtió que esta situación podría obligar al presidente Trump a recurrir todavía más a sus atribuciones ejecutivas: “Se espera que esto lleve a Trump, quien ya ha hecho mucho uso de sus facultades ejecutivas, a depender aún más de esas medidas que son medidas unilaterales”.

Además, explicó que los asesores de la Casa Blanca ya se preparan para un escenario de cambios internos: “En la Casa Blanca los asesores más importantes se están preparando para las posibles salidas de personal, cambios en el gabinete e investigaciones por parte de los demócratas”.

Y agregó: “Por supuesto, no va a ser algo inmediato este tipo de investigaciones, pero después del 3 de enero las cosas pueden cambiar”.