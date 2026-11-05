RDC: Lula da Silva sorprendió con una práctica poco habitual de su gestión y prepara una cadena nacional para el domingo

En su columna por Ronda de Corresponsales (RDC) en +Perfil, la periodista Eleonora Gosman se refirió a la decisión del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de preparar una cadena nacional para el próximo domingo. Se trata de una instancia poco habitual durante su gestión, en la que podría dar señales sobre el rumbo económico de su gobierno.

Eleonora Gosman explicó que “es muy raro, porque en general no hay cadenas nacionales así, y no recuerdo, digamos, yo personalmente no recuerdo alguna otra de Lula”.

El desafío de Lula: equilibrio fiscal sin recortar el gasto social

El eje de la reunión fue encontrar una fórmula que permita compatibilizar las prioridades sociales del gobierno con las demandas de equilibrio presupuestario. Gosman señaló que Lula convocó a sus colaboradores para analizar “cómo congeniar las políticas sociales sin tocarlas al mismo tiempo que ir a un superávit fiscal, que deje tranquilo al mundo financiero”.

La periodista remarcó que el objetivo no es solamente tranquilizar a los mercados: “No solo porque deja tranquilo al mundo financiero, sino porque desde luego una política de cuidado fiscal trae relativamente buenas consecuencias”.

La discusión apunta a evitar que los eventuales ajustes afecten áreas sensibles. “Es justamente cómo hacer para que la tijera no recaiga sobre los gastos sociales”, explicó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil. Y agregó: “Ahora, puedan recaer sobre otras cosas que sí”.

La tasa de interés del Banco Central, otro problema para la economía brasileña

“¿A partir de qué se dio todo esto? A partir de algo bastante complicado para Lula, y es que el Banco Central, que es el que maneja y decide las tasas de interés, dejó de recortar tasas y las dejó estancas en 13,75%, que sigue siendo extremadamente alta, esta es la realidad”, afirmó.

La periodista también recordó las críticas del Partido de los Trabajadores a la autoridad monetaria por no avanzar con nuevas reducciones. Sobre la posición del ministro de Economía, relató: “Dice, la tasa de interés es muy alta en Brasil. Dice, bueno, y nosotros en Lula 4, Lula 4 es el cuarto gobierno de Lula, tenemos que encontrar el estímulo adecuado para poder bajar esos tipos de interés”.