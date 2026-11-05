RDC: por qué continúa el juicio político contra Santiago Peña tras su renuncia en Paraguay

En una nueva edición de Ronda de Corresponsales (RDC) por la pantalla de +Perfil, la periodista Sara Moreno, de ABC de Asunción, analizó cómo la crisis financiera y política desatada por la intervención de Ueno Bank derivó en la renuncia del presidente de Paraguay, Santiago Peña.

“Lastimosamente tuvimos una situación que nos llevó a un extremo y tuvo que ver con la caída de Ueno. El capítulo de la historia se denomina así”, explicó Moreno al describir el origen del conflicto.

Según la periodista, el banco había sido conformado por personas cercanas al presidente, quien había sido accionista de Ueno Holding hasta marzo del año pasado. “Se construyó un esquema y eso llevó a que esta semana se tenga la intervención de este banco a través del Banco Central del Paraguay”, señaló.

Por qué continúa el juicio político contra Santiago Peña

Aunque Peña presentó su renuncia, el Congreso decidió continuar con el juicio político. Moreno explicó que el objetivo es evitar que el mandatario deje el cargo y pase a ser senador vitalicio, con la posibilidad de conservar sus fueros. “Porque si fuera así, él quedaría con fueros, pasando a ser senador vitalicio”, afirmó.

Además, advirtió que la Fiscalía General del Estado incorporó una investigación penal contra el presidente. “De esta manera quedará sin fueros y directamente estará en manos de la justicia”, sostuvo en +Perfil.

La crisis también profundizó las tensiones dentro del Partido Colorado. “Esto fue más o menos hace tres semanas. A partir de allí, de este quiebre que hubo con Horacio Cartes”, relató Moreno, en referencia al presidente del Partido Colorado, y agregó que desde entonces comenzaron a surgir distintas conjeturas.

Ueno Bank: ahorristas afectados y fondos públicos comprometidos

Moreno explicó que hubo dificultades para operar en otras entidades bancarias durante la migración de los sistemas y reconoció que la intervención generó preocupación entre los ahorristas. “Hay que decir que el sistema bancario en general está bien, pero lo que ha generado Ueno Bank es una desconfianza hacia el sector y hacia las instituciones también”, afirmó.

La periodista también cuestionó la actuación previa del Banco Central, que había comunicado que no existía una situación que justificara la intervención. “Cuando se hacían todas estas denuncias de que venía mal, el Banco Central había hecho un comunicado de que no había intervención, de que estaba todo bien, y unas semanas después, finalmente sí pasa esto”, recordó.