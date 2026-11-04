RDC: un relevamiento que se realizó entre los ciudadanos de Reino Unido reveló que “un 55% rechazan completamente a Trump”

Un sondeo realizado antes de las elecciones de medio término en Estados Unidos reveló que una mayoría de los británicos rechazaba al presidente estadounidense, Donald Trump. Durante su participación en Ronda de Corresponsales por la pantalla de +Perfil, la periodista Marta Núñez analizó los resultados y señaló que la población del Reino Unido no quiere guerras y que el país estaría revisando sus alianzas internacionales.

Marta Núñez explicó que el relevamiento incluyó a poco más de 2.000 personas y destacó el contexto histórico de los vínculos entre ambos países: “Primero hay que considerar que la relación del Reino Unido y de Estados Unidos es una relación muy especial, históricamente, bélicamente, comercialmente”.

El rechazo a Trump y el apoyo a los demócratas

Entre los principales resultados del sondeo, Núñez detalló que “un 55% rechazan completamente a Trump en general, no lo quieren”. Además, señaló que el respaldo electoral se inclinaba hacia el Partido Demócrata: “Una mayoría de 40% estaba a favor de los demócratas, un 15% por los republicanos, el resto en duda”.

Incluso dentro de Reform UK, una fuerza identificada con la ultraderecha británica, el apoyo a los republicanos estadounidenses era limitado. “Incluso entre la ultraderecha del partido Reform UK, solo un 27% favorecía a los republicanos”, precisó la periodista en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Al analizar los motivos del rechazo, Núñez mencionó la desconfianza hacia el presidente estadounidense y su política exterior. “En la prensa y en las razones que dieron algunos participantes, era la falta de confianza en Trump y sobre todo su vocación belicista, el pueblo del Reino Unido no quiere guerras”, afirmó.

La respuesta diplomática del gobierno británico

La reacción institucional del Reino Unido también fue parte del análisis. Núñez indicó que el Foreign Office no había difundido una declaración diplomática formal y destacó la posición expresada por Burnham. “Y muy sutilmente, Burnham dio una explícita bienvenida a que el presidente Trump aceptara el resultado de las elecciones, así como bien”, relató.

Según explicó, el funcionario presentó el resultado electoral como una oportunidad para trabajar junto a otros países en asuntos internacionales. En particular, mencionó “la resolución del conflicto del Medio Oriente”.

La periodista interpretó estos movimientos como parte de un posible cambio en la orientación internacional británica: “Entonces, en general, lo que sale es que el Reino Unido, el pueblo, no quiere guerras y que se está reposicionando un poco el Reino Unido, ¿con quién le conviene aliarse?”.