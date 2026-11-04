RDI: cada 38 horas ocurre un crimen de odio contra la comunidad LGBT+ y solo el 33% de las mujeres trans tiene trabajo formal

Durante su participación en Ronda de Investigación por +Perfil, la periodista, Sol Clemente, aportó datos para dimensionar la violencia contra el colectivo travesti-trans y sostuvo que las agresiones recientes no pueden analizarse como hechos aislados. Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio del LGBT+, durante 2025 se registraron 227 ataques en el país, un 62% más que en 2024.

“Porque a partir de este hecho tenemos que hay un crimen de odio cada 38 horas. Es importante recalcar esto, cada 38 horas hay un crimen de odio”, afirmó Sol Clemente.

Clemente aclaró que las estadísticas se construyen a partir de los casos denunciados, por lo que podrían representar solo una parte del problema: “Se están teniendo en cuenta las denuncias, es decir, que pueden los números ser mucho mayores simplemente que no los conocemos”.

Solo el 33% de las mujeres trans consigue trabajo formal

Uno de los datos más preocupantes que presentó la periodista corresponde a la inserción laboral. “Solo el 33% de las mujeres trans consiguen un trabajo formal”, remarcó Clemente en +Perfil.

La periodista explicó que la falta de oportunidades empuja a muchas personas al trabajo sexual por necesidad, aunque distinguió esa situación de quienes lo eligen voluntariamente: “Hay mujeres y hay personas, hombres, que quieren hacer el trabajo sexual y eso va por un lado, va por una cuestión de decir, quiero hacerlo, y también está quienes llegan porque no tienen otra opción”.

Educación y empleo: historias que muestran la importancia de la inclusión

Clemente también recuperó el caso de Viviana González, quien le explicó que su vida podría haber sido diferente si hubiera tenido acceso a la educación. “Yo no hubiera terminado en la calle si a mí me hubieran permitido estudiar”, recordó.

Otro ejemplo aparece en el documental Cuidadoras, que retrata historias de mujeres trans que atravesaron situaciones de vulnerabilidad y encontraron alternativas laborales mediante la capacitación. “Cuando hay posibilidades y cuando el otro quiere, se pueden hacer cosas”, señaló Clemente.

Violencia policial y falta de respuestas ante los ataques

La periodista también puso el foco en las denuncias de persecución y maltrato policial que aparecen en los testimonios del colectivo. “A lo largo de que uno va charlando, haciendo entrevistas, a mí me pasa que siempre me recalcan el tema de la policía”, explicó.

En relación con el ataque ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires, cuestionó la falta de respuestas pese a la presencia de cámaras de vigilancia y controles en la zona. “Hay algo, que viste que en la ciudad autónoma de Buenos Aires, te sacan hasta dos placas, si es necesario, o sea, hay control, hipervigilado, para algunas cuestiones”, expresó.