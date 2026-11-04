RDI: cuánto se cobra en noviembre y cómo evolucionaron los beneficios sociales de la AUH y la Tarjeta Alimentar

Durante su intervención en Ronda de Investigación (RDI) por la pantalla de +Perfil, el periodista, Antonio Riccobene, hizo hincapié en que la Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentó un 1,9% en noviembre, en línea con la inflación de septiembre, y quedó en $159.610 por hijo. Por su parte, la Tarjeta Alimentar se ubicó en $72.250.

“Vamos a hablar de lo que tiene que ver con el bolsillo de los más necesitados”, introdujo Antonio Riccobene al explicar que la AUH mantiene una actualización mensual por inflación, al igual que las jubilaciones.

Sin embargo, destacó una diferencia entre ambos ingresos: “La AUH recibió un aumento del 100% cuando asume el gobierno de Javier Milei”. Según explicó, esa recomposición permitió compensar el impacto de la devaluación de diciembre de 2023 y enero de 2024. “En ese contexto el Gobierno aumenta la AUH y eso hace que la AUH ya parta en los aumentos con inflación de un piso superior al de las jubilaciones”, señaló.

AUH: el aumento inicial y su impacto social

Riccobene consideró que sostener ese incremento fue una de las principales decisiones sociales de la administración actual. “Lo que para mí fue la mejor política que tomó desde lo social el gobierno de Javier Milei fue sostener muy fuerte la AUH cuando fue esa primera devaluación que tuvo un costo fiscal importante”, afirmó en +Perfil.

No obstante, cuestionó que el oficialismo no destaque esa decisión entre sus principales logros: “El Gobierno cuando habla de sus logros no remarca haber sostenido la AUH como la sostuvo”.

Para el periodista, esa política contribuyó a contener los indicadores sociales: “Eso también en parte sostiene que los números de indigencia no hayan tenido la misma variación que tuvieron los números de pobreza y los números de inflación”.

También recordó que las devaluaciones suelen estar acompañadas por medidas paliativas. Al comparar la política actual con las decisiones tomadas durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía, mencionó el aumento de la AUH y la devolución del IVA: “Bueno, siempre que hay devaluaciones fuertes se toman también algunas medidas paliativas, el Gobierno tomó la suya, lo que a mí siempre me llama la atención es, bueno, no la revalida, no la consideran como parte de su épica libertaria”.

La AUH y los prejuicios sobre las familias beneficiarias

Riccobene también cuestionó la idea de que las personas tienen hijos para recibir una prestación social. “Esto también desmiente y ahí hay un número que a mí siempre me gusta contrastar cada vez que se dice que se embarazan para recibir un plan”, sostuvo.

En ese sentido, insistió en que el monto resulta insuficiente para afrontar los gastos de crianza: “Con estos números cualquier persona, decíamos recién, que tiene que comprar un sachet de leche se da cuenta que no le alcanza para mantener un hijo”.