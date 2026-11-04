RDI: quiénes son los empresarios que aportaron a la gira del Papa León XIV y cuánto se lleva recaudado

En su columna por Ronda de Investigación (RDI) en +Perfil, la periodista, Paula Bistagnino, se refirió a que la visita del Papa León XIV a Argentina moviliza a millones de personas y exige un despliegue logístico de gran escala. Pero, además de la dimensión religiosa, el evento representa un movimiento económico y una oportunidad de exposición para empresas y marcas.

“No se trata solo de fe y espiritualidad, se trata también de capitalismo y economía”, afirmó Paula Bistagnino, al referirse al informe de Guillermo Villarreal publicado en Letra P, titulado "Los mecenas de León 14", sobre los empresarios que colaboran para hacer posible la visita.

Los empresarios que ponen el grueso del dinero

Según explicó la periodista, la logística requiere alrededor de 3 millones de dólares. “Si les digo o me preguntan quiénes son los que ponen el grueso de los 3 millones de dólares que hacen falta para toda esta logística, son sobre todo los principales empresarios y titulares de corporaciones, quienes están al frente de las principales corporaciones de la Argentina”, señaló.

Entre los nombres que enumeró están Eduardo Eurnekian, de Corporación América; Mauricio Filiberti, Daniel Vila y José Luis Manzano, vinculados a Edenor y Edemsa; Miguel Galuccio, de Vista Energy; Fernando Vidal, de Cuento Snacks; Jorge Brito, de Macro; y Paolo Rocca, del Grupo Techint.

Bistagnino resumió el perfil de ese primer grupo con una frase: “Mucha industria y energía acá en este primer círculo alrededor del Papa León XIV”.

También mencionó a Alejandro Roemmers, de Laboratorios Roemmers; Gustavo Salinas, de Toyota Argentina; la familia Cachero, de Dolmen; Marcos Bulgheroni, de Panamerican Energy; y Mario Montoto. Además, nombró a la Cámara Argentina Israelí y a otras marcas que se suman a la organización.

Sobre Roemmers, aclaró: “Roemmers está, es uno de ellos, no es entre los principales, principales. Está en el segundo circuito”.

Donaciones individuales y marcas que quieren estar

La periodista remarcó que los empresarios no le entregan dinero directamente al Papa, sino que contribuyen a financiar la logística. “Son muchos, muchos los aportantes”, sostuvo en +Perfil. Además, explicó que las compañías también encuentran en la visita una oportunidad de posicionamiento: “Entonces, poner tu sello y tu marca ahí, de alguna manera, colaborar, si se quiere, con quienes están organizando esto y trayendo esto, es, las empresas quieren estar”.

Bistagnino señaló que el sitio elpapaenargentina.com.ar permite consultar quiénes son los auspiciantes y observar cómo se incorporan nuevos aportes. “Y abajo también se puede ver, con el correr de los días, esto es interesante, cómo se van sumando empresas”, indicó.