Capitanich: "El gobierno nacional sigue haciendo papelones en el mundo"

El senador nacional Jorge Capitanich aseguró este jueves que “el gobierno nacional sigue haciendo papeles en el mundo”.

“Argentina votó en la ONU contra una resolución de respaldo a la Corte Penal Internacional, que defiende su independencia frente a amenazas, sanciones e interferencias externas”, cuestionó el legislador por Chaco.

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Críticas

Además señaló que “no es una decisión diplomática aislada” sino que “es la expresión de un alineamiento automático que subordina los intereses nacionales a los de otras potencias”.

"El derecho internacional no puede aplicarse según la conveniencia de las grandes potencias. Ningún país, por poderoso que sea, está por encima de la ley", evaluó Capitanich.

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“La soberanía no se declama, se ejerce”

También recordó que “la Argentina tiene por tradición diplomática defensora de la autonomía, la soberanía, la paz, el multilateralismo y el respeto al derecho internacional”.

“ La soberanía no se declama, se ejerce” , remarcó el senador por Chaco.

“Un país soberano no sigue instrucciones: define sus propios intereses y defiende sus principios”, concluyó Capitanich.