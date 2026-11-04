Cuáles son las cuatro provincias que recibieron ATN en el inicio de noviembre

Las tres provincias mesopotámicas resultan las más favorecidas por el Gobierno nacional en relación a los envíos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) durante 2026 .

Esta tendencia, que se verifica desde el inicio del año, se profundizó en las últimas horas con nuevos envíos.

Una intendenta chaqueña prohibió tomar mate a los empleados municipales: los motivos de la decisión

ATN

Durante octubre el Gobierno no realizó ningún giro por esta vía a las jurisdicciones del interior y la recaudación del fondo ATN alcanzó a $115.102 millones , según la consultora Politikon Chaco en base a informes de la Dirección Nacional de Administración Provincial (DNAP), publicados por NA.

En rigor, en octubre se devengaron fondos para cuatro provincias que fueron efectivamente pagados en noviembre y por eso en base caja se contabilizan este mes.

El informe, que procesó Agencia Noticias Argentinas, revela envíos a: Corrientes ($3.500 millones), Chaco ($4.000 millones), Entre Ríos ($3.000 millones) y Misiones ($3.000 millones).

De esta forma, en el acumulado de los diez meses del año, se distribuyeron un total de $ 184.000 millones en ATN.

Considerando que dicho fondo recaudó unos $1.204.482 millones en este período, la distribución del mismo alcanzó el 18,0% , superior al igual período de 2025 (16,9%) .

El gobernador de Corrientes confirmó que asistirá al encuentro con el papa León XIV en el Palacio Libertad

ATN acumulado

El ranking es el siguiente: Misiones ($25.000 millones), Corrientes ($19.000 millones), Catamarca ($18.500 millones), Salta ($18.000 millones), Entre Ríos ($15.000 millones) y Mendoza ($14.000 millones) aparecen en el top.

Luego, le siguen Jujuy ($13.500 millones), Neuquén ($12.000 millones), San Juan ($10.000 millones); Chaco ($10.000 millones); Santa Fe ($8.000 millones), Chubut ($6.500 millones), Santa Cruz ($6.000 millones), Córdoba ($5.000 millones) y cierra La Pampa ($3.500 millones).



Fuente: NA.