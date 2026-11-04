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Cuáles son las cuatro provincias que recibieron ATN en el inicio de noviembre

El ranking de envíos anual lo lideran las provincias mesopotámicas.

Cuáles son las cuatro provincias que recibieron ATN en el inicio de noviembre
Hugo Passalacqua. Gobernador de Misiones. | Gobierno de Misiones.
Redacción Perfil NEA
04-11-2026 | 13:39

Las tres provincias mesopotámicas resultan las más favorecidas por el Gobierno nacional en relación a los envíos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) durante 2026 .

Esta tendencia, que se verifica desde el inicio del año, se profundizó en las últimas horas con nuevos envíos.

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ATN

Durante octubre el Gobierno no realizó ningún giro por esta vía a las jurisdicciones del interior y la recaudación del fondo ATN alcanzó a $115.102 millones , según la consultora Politikon Chaco en base a informes de la Dirección Nacional de Administración Provincial (DNAP), publicados por NA.

En rigor, en octubre se devengaron fondos para cuatro provincias que fueron efectivamente pagados en noviembre y por eso en base caja se contabilizan este mes.

El informe, que procesó Agencia Noticias Argentinas, revela envíos a: Corrientes ($3.500 millones), Chaco ($4.000 millones), Entre Ríos ($3.000 millones) y Misiones ($3.000 millones).

De esta forma, en el acumulado de los diez meses del año, se distribuyeron un total de $ 184.000 millones en ATN.

Considerando que dicho fondo recaudó unos $1.204.482 millones en este período, la distribución del mismo alcanzó el 18,0% , superior al igual período de 2025 (16,9%) .

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ATN acumulado

El ranking es el siguiente: Misiones ($25.000 millones), Corrientes ($19.000 millones), Catamarca ($18.500 millones), Salta ($18.000 millones), Entre Ríos ($15.000 millones) y Mendoza ($14.000 millones) aparecen en el top.

Luego, le siguen Jujuy ($13.500 millones), Neuquén ($12.000 millones), San Juan ($10.000 millones); Chaco ($10.000 millones); Santa Fe ($8.000 millones), Chubut ($6.500 millones), Santa Cruz ($6.000 millones), Córdoba ($5.000 millones) y cierra La Pampa ($3.500 millones).


Fuente: NA.

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