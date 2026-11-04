Del caso Cecilia a juez de Cámara: Jorge Cáceres Olivera asumió un nuevo cargo en Chaco

Jorge Omar Cáceres Olivera, uno de los fiscales que intervino en la investigación del femicidio de Cecilia Strzyzowski, inició este miércoles 4 de noviembre una nueva etapa en su carrera judicial. El funcionario prestó juramento como juez de la Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia, después de haber sido seleccionado para ocupar una vacante en uno de los tribunales penales de la capital chaqueña.

La ceremonia se desarrolló en el auditorio del Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco y estuvo encabezada por su presidente, Enrique Varela. También participaron los ministros Iride Grillo, Alberto Mario Modi, Víctor del Río y Emilia Valle, además del procurador general Jorge Canteros, la defensora general Alicia Alcalá y otras autoridades del ámbito judicial.

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Cómo fue elegido el nuevo juez de Cámara

El nombramiento de Cáceres Olivera fue resultado de un concurso llevado adelante por el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento del Chaco, que resolvió su selección el pasado 27 de octubre. Durante la votación, el entonces fiscal consiguió seis de los siete votos posibles y se impuso entre 12 postulantes.

Con su incorporación, ocupará el lugar que dejó vacante la jueza Glenda Vidarte tras su jubilación. De esta manera, Cáceres Olivera deja sus funciones en el Ministerio Público Fiscal para pasar a desempeñarse como magistrado, con responsabilidades vinculadas al juzgamiento de causas penales.

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Su participación en la investigación del femicidio de Cecilia Strzyzowski

Antes de asumir como juez, Cáceres Olivera se desempeñaba al frente de la Fiscalía de Investigación Nº 4, especializada en violencia de género. Su nombre adquirió notoriedad pública en junio de 2023, cuando intervino en las primeras actuaciones por la desaparición y posterior investigación del asesinato de Cecilia Strzyzowski.

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El funcionario estuvo a cargo de las medidas iniciales que permitieron avanzar en la causa y derivaron en las detenciones de integrantes de la familia Sena. Posteriormente, integró el Equipo Fiscal Especial, junto a Nelia Velázquez y Jorge Gómez, quien más adelante fue reemplazado por Juan Martín Bogado.

La investigación se convirtió en uno de los expedientes judiciales de mayor repercusión nacional de los últimos años y desembocó en un juicio por jurados que determinó la responsabilidad penal de César Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, por el crimen de la joven.