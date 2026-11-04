Femicidios: una mujer muere cada 30 horas, el peor octubre desde 2022

Una mujer muere cada 30 horas como víctima de un feminidio , con un total de 239 casos desde el 1 de enero hasta este fin de mes de los cuales 177 fueron directos, se trata del “peor octubre” desde el año 2022, según un informe el observatorio Mumalá publicado por NA.

36 casos se registraron durante este mes y, en lo que va del año, se contabilizaron consecuencias irreversibles, entre ellas, 179 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madres; mientras que los intentos de asesinato por razones de género fueron 728 . En una década, se acumularon 3.231 casos.

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El Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos” registró, además, una vulnerabilidad económica que se profundiza, en particular, sobre mujeres y disidencias sexogenéricas. Hechos que se reflejan con pérdida del poder adquisitivo, deudas, pluriempleo, sobrecarga física y mental que genera preocupación, estrés y agotamiento.

Respecto a los decesos de 2026, un 28% de las mujeres fue asesinada con un arma blanca, otro 28% con arma de fuego, el 11% con golpes, un 10% fueron asfixiadas, un 16% de otras maneras y un 7% no se identificó.

El 59% de las víctimas fueron asesinadas en sus viviendas. Del total de los casos, 62 fueron indirectos, 23 eran niñas y adolescentes menores de 18 años, al menos 3 estaban embarazadas, el 41% eran madres, en ocho oportunidades se trataron de trans / travesticidios, 10 suicidios feminicidas, 20 en contexto de narcotráfico y crimen organizado; además de un crimen de odio y 9 muertes violentas asociadas al género.

El 12% de las asesinadas denunciaron a sus agresores y la misma cantidad tenía un botón antipánico, mientras que el 75% contaba con una orden de restricción.

Respecto a los feminicidas , el 29% convivía con su víctima, el 31% se dio a la fuga y el 16% continúa prófugo; el 14% se suicidó y el 13% lo intentó; el 12% tenía antecedentes, el 6% pertenecía a las fuerzas de seguridad y el 11% asesinó a una tercera persona. La edad de los culpables promedia en 36 años.

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Femicidio de Nancy Godoy

En su publicación, el observatorio repasó: "Nancy Godoy fue asesinada, estuvo desaparecida durante 20 días. Era maestra rural en Corrientes, en un paraje prácticamente inaccesible. Había denunciado las condiciones en las que las infancias se ven obligadas a aprender".

"Débora, Barbara, Tatiana, Daniela, ejercían el trabajo sexual y fueron víctimas de feminidio. Mientras los medios y funcionarios buscan instalar en los dos últimos casos la espectacularización de un feminicida serial, nosotras reclamamos menos estigma, más protección y derechos", agregó el escrito.

“Natalia Giménez fue asesinada en Rosario, en el homicidio existe vinculación con prestamistas que la amenazaban por el cobro de una deuda con intereses usurarios”, cerró.

Fuente: NA .