Gerardo Zamora se reunió con representantes de las 62 Organizaciones Peronistas

El ex gobernador de Santiago del Estero y senador nacional Gerardo Zamora se reunió con dirigentes de la Mesa Nacional de las 62 Organizaciones Peronistas en la sede central porteña del brazo político del sindicalismo.

Según publicó Noticias Argentinas , el encuentro se inscribió en el inicio formal de las discusiones estratégicas de cara a las elecciones generales de 2027.

Maslatón: "No va más la derecha boluda en ninguna parte y será castigada en las urnas"

Zamora con las 62 organizaciones peronistas

El eje central de la charla fue el reclamo unánime del movimiento obrero para recuperar el porcentaje de representación en las listas y estructuras partidarias que el Partido Justicialista (PJ) históricamente otorgó al gremialismo.

Durante el cónclave, los secretarios generales de los diferentes gremios transmitieron al dirigente santiagueño, mencionado como presidenciable por algunos sectores del peronismo, la profunda preocupación del sector por el progresivo desplazamiento de los cuadros sindicales de las instancias de decisión del peronismo.

Los dirigentes enfatizaron que la doctrina justicialista concibe a los trabajadores como la columna vertebral del movimiento.

Por lo tanto, exigieron volver a aplicar el tradicional criterio del tercio sindical en el armado de las futuras plataformas electorales y legislativas.

Capitanich: "El gobierno nacional sigue haciendo papeles en el mundo"

Voces

“Hoy en el marco de la ronda de dirigentes con los que estamos conversando, estuvimos con Gerardo Zamora, un hombre importante para nosotros porque lo hemos acompañado desde la presidencia de Néstor Kirchner a la fecha, y además yo lo veo como una posible prenda de unidad en la disputa interna del peronismo”, señaló Rubén Ledesma , secretario general del Sindicato de empleados de comercio de zona oeste (Seoca).

En el mismo sentido, el secretario general de la Unión de Trabajadores del Estado de la República Argentina (UTERA), Rubén Grimaldi , destacó la posibilidad de unificar al peronismo detrás de la figura del ex gobernador santiagueño.

Por su parte, Juan Miguel “Cacho” García de la Federación del Interior y ex titular del Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos Automáticos (SOESGyPE) resaltó la figura de Zamora, porque “muestra una provincia ordenada, y en su gestión mantuvo una excelente relación con los trabajadores, pero sobre todo, hay varios dirigentes gremiales que tuvieron roles políticos”.

"Nos parece un caso interesante para destacar pensando en el 2027", remarcó García.

Hacia el cierre del encuentro, las autoridades de las 62 Organizaciones Peronistas ratificaron el estado de asamblea de la entidad para continuar monitoreando el escenario político.

El documento final de la jornada reitera el compromiso de convocar a todas las expresiones del justicialismo a una mesa de unidad, bajo la premisa irrenunciable de que los trabajadores vuelvan a ocupar un rol protagónico y proporcional en las decisiones estratégicas de la fuerza de cara al 2027.

Fuente : NA .