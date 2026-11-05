Macri: “Argentina necesita un modelo competitivo, pero el Estado tiene problemas que no puede resolver”

El expresidente Mauricio Macri afirmó que la Argentina “necesita un modelo competitivo” , pero que, al mismo tiempo, el Estado tiene problemas “que no puede resolver” ; en la misma línea, le sugirió al Gobierno Nacional que tenga "más diálogo" y genere "confianza" .

En declaraciones que brindó durante la jornada del Foro ABECEB, en Puerto Madero, el exmandatario aseguró que sería "una catástrofe" si vuelve a gobernar el kirchnerismo y que, desde el PRO, están dispuestos a trabajar en conjunto con la gestión de Javier Milei .

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"Si pudiésemos volver todos a aquel 11 de agosto de 2019, creo que muchos millones de argentinos votarían distinto, los mismos que hoy se preguntan por qué, si teníamos la inflación debajo del 1% mensual, no había cepo, millas de obras por todo el país, todos los mercados abiertos y con la Argentina creciendo, se volvió a atrás y fue un desastre. Espero que no pase otra vez lo mismo, pero el Gobierno debe poner otras cosas sobre la mesa", indicó Macri.

Asimismo, remarcó que un país que quiere pasar del equilibrio macroeconómico al desarrollo "tiene que encontrar espacios de diálogo y de generación de confianza" y para que la Argentina tenga un modelo abierto y competitivo al mundo el Estado debe resolver "una cantidad de problemas que no está pudiendo" .

"El país tiene solamente un dilema y terminamos de confiar en nosotros mismos y menos lo van a hacer los de afuera, porque claramente la inversión no acompañó esta hazaña de lograr el equilibrio fiscal en 60 días. Eso no lo logró nadie en el mundo. Entonces, debería haber habido frente a ese hecho un aluvión y la verdad es que la historia pesa y la falta de diálogo del Gobierno para generar estos espacios también", señaló el titular del PRO.

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"Construir la confianza"

Cerca del cierre, aseguró que para que existe posibilidad de desarrollo "tiene que haber espacios donde podamos construir la confianza" : "Todos los días hay que hacer cosas, cada comportamiento tiene que ser impecable", agregó.

"Creo que hay mucho para mejorar y creo que todos sabemos que este es un país maravilloso y que si logramos ser previsible, la Argentina va a tener infinitas oportunidades. No falta nada: no falta talento, no falta recursos naturales, somos elegidos. Lo que nos ha faltado es un esquema de confianza que no se ha podido consolidar ", concluyó Macri.

Fuente: NA.