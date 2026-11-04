Maslatón: "No va más la derecha boluda en ninguna parte y será castigada en las urnas"

Carlos Maslatón analizó la derrota del presidente Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos y sostuvo que “n o vas más la derecha boluda e n ninguna parte” y “s será castigada en las urnas” .

“ Derecha boluda es la que se para frente a la sociedad y dice: nosotros somos unos genios, ustedes no sirven para nada ”, explicó el analista financiero.

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“Derecha boluda”

Además señaló que “ e s la que se burla de todo, la que denigra a las personas, a las minorías disidentes, a los pobres ya los inválidos, a los que sufren ”.

“Y para colmo, esa derecha boluda cuando gobierna no aplica libertad ni economía de mercado sino que interviene como el peor de los comunistas llevando así al país al desastre”, añadió Maslatón.

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“Bienaventuranzas”

“La derecha boluda es lo opuesto a esa maravillosa pieza del Evangelio según San Mateo, Capítulo 5, pronunciada por Jesucristo en el Monte de las Bienaventuranzas en la Baja Galilea-Israel, hace 20 siglos, y que adjunto a este posteo”, escribió en su cuenta de “X”.

“Pensar, amigos de la derecha, si tiene sentido gobernar insultando a todo el mundo jactándote además de resultados que no producís”, cerró Maslatón.

De este modo se refirió al triunfo de los demócratas en las elecciones de Estados Unidos en las que hubo un fuerte voto castigo a Donald Trump.