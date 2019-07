Buscan eliminar la violencia digital contra la mujer

por Patricia Valli

Las mujeres son siete veces más el foco de la violencia diariamente en las redes sociales e internet. En especial, políticas, periodistas y directoras o integrantes de ONGs y referentes sociales. Así se desprende de los datos que compartió Vera Jourová, comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género. La funcionaria visitó Buenos Aires para reunirse con autoridades argentinas por las negociaciones de protección de datos para un acuerdo bilateral de cooperación que entrará en vigencia en mayo de 2020.

“Hay que eliminar la violencia contra la mujer en el mundo digital. La revolución digital aporta beneficios pero sin regulación no se puede avanzar”, indicó la política checa.

Tras el acuerdo de “asociación estratégica” entre el Mercosur y la Unión Europea cerrado, ante una consulta de PERFIL Jorouvá señaló que hay un capítulo para la igualdad de género en el marco del acuerdo político, que incluye las directivas de derechos humanos.

—¿Es compatible frente a la participación en el Mercosur de Jair Bolsonaro, que cuestiona las políticas de género?

—No es solo en Brasil donde vemos un desmejoramiento de las relaciones de género. En muchos otros países resurgen movimientos que apuntan a la “familia tradicional”. Valoramos las tradiciones pero no vemos ninguna razón para la desigualdad.

—El acuerdo incluya la igualdad de género como un valor?

—Sí, forma parte del acuerdo porque es parte de los derechos humanos.

En la Argentina se reunió con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y frente a las elecciones aseguró que seguirá trabajando con cualquier gobierno local. “Estamos dispuestos a cooperar”, dijo.

Experta en tecnología y datos, Jourová señaló que los avances digitales “tienen que proporcionar igualdad” y consideró que deben permitirles a las mujeres acceder a mejores empleos. En la Unión Europea, solo el 11% de los empleos de tecnología están en manos de mujeres. En la Argentina, la proporción es similar. Las mujeres representan menos del 10%, según Chicas en Tecnología.

“También en el desarrollo de inteligencia artificial es necesario fijar directrices éticas. No tiene que haber parcialización en los algoritmos. No debe ser un mundo que repita las desigualdades”, agregó durante una reunión con medios locales, en el marco de un seminario sobre protección de datos en Puerto Madero.

Sobre los casos de violencia contra la mujer en el mundo virtual, remarcó que en Europa se presentó la campaña Digital Respect 4 Her (Respeto Digital para Ella).

“La violencia verbal está prohibida por las leyes criminales en la Unión Europea y queremos que esa ley se aplique en línea”, agregó Jourová. A nivel político hay un requisito para que no se propague la violencia online y la polícía y los fiscales investigan los casos, de acuerdo con la funcionaria. “Tenemos que mostrar que el crimen y castigo también funciona en línea”, agregó la comisaria, que tiene entre sus áreas de trabajo también la protección de los consumidores. Uno de los casos que la involucran fue la filtración de datos personales de Facebook a Cambridge Analytica por el que la empresa de Mark Zuckerberg enfrenta multas por US$ 9 mil millones en la UE, a los que se suman otros US$ 5 mil millones en Estados Unidos.