Ya en campaña como precandidata a diputada nacional por la lista 'Dar el Paso' en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de Juntos por el Cambio (JxC), Margarita Stolbizer habló este sábado con Jorge Rizzo en su ciclo Gente de Derecho por Radio Cooperativa, y sustivo que "(Facundo) Manes pone nerviosos a muchos con su impronta, pero viene a la política a aportar" . La dirigente del GEN también fue dura con los posteos de Sabrina Ajmechet, una de las precandidatas de la lista que encabeza maría Eugenia Vidal, considerando que "me parece una bestialidad todo lo que esta mujer ha escrito".

"A las PASO hay que idealizarlas ni dramatizarlas, son solo un mecanismo legal que va a definir el orden de los candidatos en noviembre", remarcó Storlbizer, indicando que "preferiria que no hubiera este nivel de tensión pero también me da la impresión de que hay intereses de que esto se complique y algunos caen en esas trampas"

"Se adjudicó a Manes una intencionalidad que el no tenía cuando dijo no hay que usar los recursos del Estado para la campaña electoral", agregó Margarita, puntualizando que "algunos se sintieron tocados sin que Manes haya dicho esto como una imputación"

"Manes hizo una apelación como un ciudadano, porque si le preguntamos a cualquier ciudadano tiene la misma idea de la utilización de los recursos del Estado para las campañas electorales", señaló sobre los dardos que el neurocirujano lanzó a Horacio Rodríguez Larreta echando sombras sobre la financiación de la campaña de Juntos.

"El Kirchnerismo ha hecho uso y abuso y mas de una vez han mostrado la confusión que tienen entre los negocios publicos y los privados por eso Manes hace una advertencia, no debemos hacer esto que se hace", sostuvo Sotbizer en Radio Cooperativa, pero insistió en recalcar que "Manes no viene a llevarse nada de la politica viene a aportar y esta claro que vienen a meterle palos en las ruedas".

"La proporcionalidad de los lugares se distribuyen por binomios para respetar la paridad de género, por eso entran primero y segundo, luego primero y segundo de la otra lista y así", agregó asimismo Stobizer, que sobre los polémicos posteos de Sabrina Ajmechet, algunos de ellos destacando que "las Malvinas no existen y la creencia de que son argentinas es irracional", publicados por la integrante de la lista de precandidatos porteños hace unos años: "A mi me pareció un horror lo de Ajmechet, me parece una bestialidad todo lo que esta mujer ha escrito", concluyó la titular del GEN.