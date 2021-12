A 20 años de la crisis de 2001: qué decían las tapas de los diarios del 27 de diciembre

Con la llegada a la presidencia de Adolfo Rodríguez Saá, los problemas sociales no se terminaron y tampoco el corralito: los diarios de aquel jueves 27 de diciembre de 2001 reflejaron que los sueldos y los plazos fijos seguirían, por el momento, con las restricciones bancarias.

Hace 20 años había pasado la Navidad y la expectativa estaba puesta en la salida del “Argentino”, como se denominaría a la nueva moneda, y en la puesta en marcha de la suspensión de varias medidas de ajuste anunciadas en una cumbre entre el presidente y los líderes sindicales.

“Mantienen en el corralito sueldos y plazos fijos”, el titulo de Diario Popular.

“Mantienen en el corralito sueldos y plazos fijos”, tituló Diario Popular junto con una foto de la reunión del presidente con Rodolfo Daer y Hugo Moyano, titulares de las dos líneas de la Confederación General del Trabajo (CGT). Allí se los ve eufóricos y felices: el encuentro había dejado tres novedades de importancia como la derogación de la reforma laboral aprobada durante la gestión del presidente Fernando De La Rúa, la elevación del salario mínimo y la restitución del aumento del 13% a los jubilados.

A su vez, en un recuadro ubicado en la parte superior de la portada, el matutino incluyó otro título que lo tenía como protagonista al ex ministro de Economía: “(Domingo) Cavallo pidió salir del país y no lo dejaron”.

Página/12: "Inmobiliaria el Adolfo"

“Qué les puedo cobrar por esto”, tituló Página/12, con una foto de portada en la que se ve al presidente y de fondo a la Casa Rosada, con una bandera con la leyenda “inmobiliaria el Adolfo”, en alusión a que el ‘argentino’ tendría como respaldo de garantía a todos los inmuebles del Estado, incluidos el Congreso y la Rosada”.

El feriado bancario y cambiario por las fiestas estuvo plasmado por otros dos títulos en la parte superior de la portada. “(Rodolfo) Frigeri firma un cheque en blanco. Hoy vuelven el clearing y las transferencias a los bancos”, fue uno de ellos. “Los traumas del feriado cambiario. Problemas con tarjetas, alquileres y desabastecimiento”, señalaba el otro. Por aquel entonces, además, el matutino informaba que “(Néstor) Kirchner denunció un plan de menemistas y radicales para dejar a Rodríguez Saá hasta 2003”.

Crónica: Furia Popular

El diario Crónica, por su parte, tituló su sexta edición de aquel 27 de diciembre de 2001 con la situación que se vivía en los bancos. “Furia popular por el caos bancario”, rezaban dos líneas junto con una breve bajada en la que advertía que “clientes amenazan con cacerolazo en Plaza de Mayo y hoy cortaron la avenida Corrientes”. Otra de las informaciones reflejadas en la portada apuntaba a la discusión política que se había instalado en el peronismo “por posible alargue del mandato de Saá”. En la foto que acompaña la información se lo ve al entonces presidente junto al ex mandatario Carlos Menem, “quien desea que (Adolfo) siga como presidente hasta el 2003. (El saliente senador, José Manuel) De la Sota piensa todo lo contrario”. En tanto, en la parte inferior de la portada, Crónica reproducía las declaraciones de Frigeri: “Con el ‘argentino’ se podrán comprar dólares 1x1”.

Clarín: “Anulan el recorte del 13% a jubilados”

Clarín del 27 de diciembre del 2001.

El diario Clarín eligió “anulan el recorte del 13% a jubilados” como título de la portada de aquel jueves, aunque señaló que “(el presidente) no dijo desde cuando regirá la medida” y recordó que “la poda alcanzaba a los haberes superiores a $500. Cavallo la había dispuesto junto al recorte a los estatales para cumplir con el déficit cero”.

En relación al ex ministro de Economía y creador del 1 a 1, la tapa promocionaba también una entrevista exclusiva, titulada como “Cavallo pide perdón a la gente y dice que Saá es ‘un valiente’”. La bajada desarrollaba: “El ex ministro, anoche con Clarín. Habló por primera vez después de su caótica renuncia. Dijo que no se siente una persona odiada. Y elogió la ‘valentía’ del Presidente por ‘asumir en estas circunstancias’”.

La tapa de El Cronista.

Por otro lado, aquel jueves post Navidad, El Cronista contaba en la portada que “la nueva moneda gatilla la salida de la convertibilidad”. En el día de reapertura de los bancos pero aún con feriado cambiario para evitar la fuga, el medio especializado en economía adelantaba que la nueva moneda “flotará contra el dólar y su emisión estará respaldada por todos los bienes del Estado. En 60 días todos los salarios y pagos del sector público serán cancelados con el nuevo papel”.

Al igual que varios de los otros medios, la foto reflejó el encuentro entre Rodríguez Saá y los integrantes de la cúpula de la central obrera, con los anuncios que había dejado el presidente: “Rodríguez Saá borra medidas clave de la gestión De La Rúa”.

Ámbito Financiero

“Nacionalizarán los depósitos”, era uno de los títulos de Ámbito Financiero de aquella jornada, a propósito de las declaraciones del secretario de Hacienda. “Si se tienen 10 mil dólares depositados en una entidad y el dólar vale 1,2 argentino, entonces se les reintegrará, si así lo desean, 12 mil argentinos”, graficaba el funcionario.

Para el medio económico, las medidas de derogación de los recortes económicos anunciadas por el titular del Ejecutivo eran vistas como “más populismo en el nuevo gobierno”. La bajada iba más a fondo: “Prometen derogar la tibia reforma laboral e hipotecar la Casa de Gobierno”.