A 20 años de la crisis de 2001: qué decían las tapas de los diarios del 28 de diciembre

Casi como algo imposible de creer, mientras la Argentina no lograba salir de la profunda crisis social e institucional en la que estaba sumida, el fútbol le dio una alegría a una parte del pueblo. Racing salía campeón después de varias décadas y la alegría se veía reflejada en las portadas de los diarios del viernes 28 de diciembre de 2001.

Diario Popular y Racing campeón



Diario Popular.

“La Academia llegó al cielo, con sufrimiento pero con Justicia. Fue el equipo más regular y sólido del Apertura”, contaba Diario Popular en su tapa de aquella jornada, donde también señalaba que el conjunto de Avellaneda había roto “la mufa de 35 años”. La foto ocupaba gran parte de la portada y se los veía festejando a los jugadores José Chatruc y Maximiliano Estévez, con las tribunas repletas de hinchas en el fondo tras el partido que terminó empatado frente a Vélez.

“Se desató el festejo contenido por décadas. Espectacular celebración en la cancha y en las calles”, señalaba el matutino. “Otro día de caos en los bancos” y “bajan un 50% los peajes en las rutas a la costa”, las únicas dos noticias extra deportivas que tuvieron un lugar en la portada.

Crónica: el triunfo de Racing y el "estallido popular"

Crónica también eligió como foto de tapa de aquel viernes el triunfo de la Academia y señalaba en el título que “el país es una ‘locademia’; se accidentó Ubeda”. Lo último indicaba que el jugador racinguista Claudio Ubeda había sufrido un choque múltiple en horas de la madrugada en Liniers.

Diario Crónica del 28 de diciembre de 2001.

De todos modos, el título principal se ocupó de la situación social: “Estallido popular contra trenes: los atacan y queman. Está paralizado el Sarmiento; el lunes, más medidas de fuerza de ferroviarios”. Otra de las noticias de tapa provenía de la Casa Rosada, porque el presidente Adolfo Rodríguez Saá había echado al entonces titular del Banco Nación, David Expósito, por haber declarado públicamente que se iban a emitir 15 mil millones de “Argentinos” en el inicio de la nueva moneda. A su vez, la Cámara Nacional Electoral había resuelto que Alfredo Bravo (ARI) no asuma en el Senado y si lo haga Gustavo Beliz (Nuevo País), que había sacado 2 mil votos menos que las dos listas encabezadas por su contrincante. En el frente judicial, en tanto, era noticia el procesamiento de la ex ministra menemista María Julia Alsogaray por fraude al Estado presuntamente cometido a través de la transferencia de terrenos públicos a empresas privadas.

Página/12: "Todo milagro es posible"

Página/12

“Todo milagro es posible”. Con ese título y una foto de importante tamaño de la tribuna celeste de Racing, Página/12 graficó la alegría en torno al triunfo de la Academia, al que relacionó como una esperanza ante la crisis argentina. “Si Racing consiguió salir campeón después de 35 años y atravesando todos los círculos del infierno, hasta las utopías más audaces, como que la argentina salga alguna vez de esta crisis, parecen menos disparatadas”, expresaba el desarrollo.

Otro de los títulos de aquella edición era “la batalla de marzo”, que explicaba la interna que mantenía enfrentados a dirigentes del peronismo y también a radicales en torno a si debían hacerse elecciones en el tercer mes del año o había que dejar que Rodríguez Saá complete el mandato que había dejado inconcluso Fernando De La Rúa.

El Cronista: "El Gobierno compensará con argentinos el déficit 2002"

El Cronista Comercial.

Mientras tanto, El Cronista anticipaba parte de los efectos que pretendía la Casa Rosada con la emisión de la nueva moneda, que estaba prevista para 15 días después. “El Gobierno compensará con argentinos el déficit de 2002”, era el título principal de la portada, que estaba acompañado por una línea que daba cuenta de la llegada de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para seguir “bajo la lupa” el lanzamiento de la nueva moneda.

Esa semana, el presidente había mantenido una importante agenda de reuniones y una de ellas había sido con el entonces canciller español, Josep Piqué: “España pide un plan coherente. El diplomático aseguró que en un marco de medidas serias y rigurosas habrá apoyo internacional”.

El País y la entrevista a Cavallo

El País de España y la entrevista a Cavallo.

A nivel internacional, la Argentina seguía en la agenda de diarios como El País de España, que seguía de cerca la crisis y le dedicaba espacios importantes de sus portadas. En el caso de la del viernes 28 de diciembre de 2001, el matutino incluyó una entrevista con el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien insistía que la falta de respaldo del ex presidente De La Rúa no había sido de la oposición peronista sino que del radicalismo, su propio partido.