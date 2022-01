A dos años de su muerte, la madre de Fernando Báez Sosa contó: "Tratamos de vivir de su recuerdo"

Graciela Sosa, la madre de Fernando Báez Sosa, recordó a su hijo a casi dos años de su asesinato en Villa Gesell por un grupo de rugbiers, y aseguró que le cuesta mucho seguir viviendo y que espera el juicio con dolor pero con esperanza de que haya un alivio para ella y su esposo, Silvino Báez. "Tratamos de vivir de su recuerdo", narró, y también manifestó la decisión de que la nueva conmemoración se realice en el lugar donde fue atacado y asesinado.

En diálogo con TN, la madre de Fernando contó que se prepara para el juicio en 2023 contra los ocho rugbiers acusados de matar a su hijo a la salida de un boliche en Villa Gesell: "Espero sentir algo de alivio y paz con la condena, pero tengo una herida latente que no tiene cura (...) A veces no tengo ganas de seguir viviendo, pero pienso en mi marido y digo 'tengo que ser fuerte'. Es muy difícil, no le deseo a nadie esto. Lo extrañamos muchísimo en estos días de fiesta. Pusimos los tres platos, pero él no está. Es muy difícil seguir viviendo, por eso quiero justicia".

"Que te llamen y te avisen que murió tu hijo... es la peor noticia de mi vida. Y que te digan que tomes la decisión de elegir en qué cajón va tu hijo, yo no lo podía creer", agregó la mujer de 54 años, que expresó el dolor cotidiano que significa vivir sin su hijo.

Por problemas de agenda, el juicio contra los ocho rugbiers pasó para 2023

18 de enero, un nuevo aniversario

"Estamos pensando con Silvino ir por primera vez al lugar en el que asesinaron a Fernando", expresó la madre del joven asesinado y manifestó la decisión que tomó junto a su esposo de que el próximo 18 de enero, en otro aniversario del fallecimiento de Fernando, se haga la convocatoria en Villa Gesell, ciudad de la costa argentina en la que el adolescente sufrió su fatídico desenlace:

"Queríamos comunicarles que el próximo 18 de enero se cumplen dos años del brutal asesinato de nuestro hijo Fernando José Báez Sosa y hacemos una convocatoria en Paseo 102 y Avenida 3, en Villa Gesell, a las 20.30 horas. Hoy más que nunca necesitamos el apoyo de todos ustedes para seguir pidiendo justicia. Los esperamos y gracias a todos por el apoyo que siempre hemos recibido de todos ustedes. Graciela y Silvino", fue el mensaje compartido por los papás de la víctima.

Caso Fernando Báez Sosa: el joven acusado falsamente demandó a la Justicia por 10 millones de pesos

El año anterior se había realizado un tributo a la generosidad de Fernando, y sus amigos habían organizado una colecta solidaria de alimentos y útiles escolares en el Parque Rivadavia, en el barrio de Caballito.

"Los días no pasan para nosotros. Es muy triste y doloroso no tener con nosotros a Fernando. Tratamos de vivir de su recuerdo", confesó Graciela, quien al ser preguntada por algún recuerdo de su hijo contó: "Lo que más extraño de él son los bailes juntos, las fiestas, los momentos cuando llegaba y me bromeaba y decía 'mami ya llegué', y cuando quería algo empezaba a hacerme cosquillas hasta que le dijera que sí", concluyó la mujer.

MM/ff