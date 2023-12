Volver cuando se ha ganado todo lo que se puede ganar es extremadamente difícil. En casos por la edad, pero además equivale a tratar de volver a tocar el cielo que ya se conoce, entonces si los resultados no son los esperados tal vez haya criticas, una situación que los supercampeones no están vivieron a menudo. Pero el colosal Rafael Nadal, a sus 37 años, no se dio por vencido por una serie de lesiones, y volvió este domingo en el Brisbane International, en Australia. Había pasado un año fuera de los courts, y aunque el resultado no fue el esperado en el dobles junto a su amigo Marc López, sirvió para ir ganando confianza nuevamente en el rigor físico que, se sabe, en el tenis de Nadal constituye el pilar fundamental de su grandeza.

A Rafa se lo vio en buen nivel, sacó con eficacia y mostró algo de su acostumbrada garra, pero los sólidos australianos Jordan Thompson y Max Purcell impusieron su actualidad, golpearon en los momentos en que debieron hacerlo y se llevaron el duelo por un doble 6-4. El publico que pobló el Pat Rafter Arena aplaudió al español con el respeto de siempre, yNadal dijo luego haberse sentido bien, confiado en que de a poco irá alcanzando su mejor nivel.

Fuerte desde el fondo de cancha, no pareció tener problemas con sus movimientos después del largo receso, en el que una lesión en la cadera llegó en determinado momento incluso a hacerlo analizar la posibilidad del retiro.

Rafa Nadal en acción en Brisbane: una postal que el tenis estaba esperando. (FOTO AFP)

La historia para el español seguirá el próximo martes, cuando vuelva al singles enfrentando al excampeón del US Open Dominic Thiem en la primera ronda del mismo torneo Brisbane International, una prueba ya más tangible para medir su estado físico, porque el austríaco no solo es 7 años más joven, sino porque se lo vio también volviendo a su nivel luego de pasar dos duras rondas para alcanzar el cuadro principal del torneo.

Exnúmero 3 del mundo, Thiem registra derrotas con Nadal en las finales del Abierto de Francia (Roland Garros) de 2018 y 2019, y también pasó por un año de lesiones que lo llevaron a caer hasta el puesto 352 del ranking de la ATP. En su caso, el drama fue un tendón en la muñeca izquierda, que lo tuvo a maltraer y le permitió jugar espaciadamente. Actualmente ocupa el puesto 98°, pero basta mencionar que en su historial de 15 enfrentamientos con Nadal pudo vencerlo en 6 ocasiones, para dejar en claro que es "tope de gama" del tenis mundial.

AFP/HB