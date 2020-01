Acampan en el Obelisco para reclamar la libertad de Milagro Sala

Bajo la consigna "basta de presos politicos", seguidores de la dirigente social jujeña Milagro Sala acampaban esta noche en la plaza lindante con el Obelisco porteño, en el marco del reclamo al cumplirse este jueves 16 de enero cuatro años de la detención de la titular de la organización Tupac Amaru, que purga una condena de 13 años de prisión por hechos de corrupción derivados de la dirección de esa entidad en la provincia norteña.

Sala fue condenada por el Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Jujuy, que la encontró culpable de asociación ilícita, fraude al Estado y extorsión en el marco de la causa conocida como "Pibes Villeros". De esta forma, las juezas Alejandra Tolaba, Claudia Cecilia Sadir y Ana Carolina Pérez Rojas, avalaron condena, señalando que Sala dirigía, organizaba y ordenaba el accionar colectivo de los integrantes de la organización Tupac Amaru, que "intimidaba acciones se realizaron, sostuvieron, mediante el despliegue de medios intimidatorios y subvirtiendo la figura jurídica de las cooperativas de trabajo reunidas en dicha organización, mediante la desnaturalización con el objetivo inequívoco de defraudar de forma sistemática a la administración pública provincial, en provecho propio, y/o de integrantes de dicho grupo y/o de terceras personas. De acuerdo a la Justicia se habrían desviado unos 36 millones de pesos destinados a viviendas sociales.

"Qué fácil es acusar a esta negra, qué fácil es llenar de mentiras", señaló Sala sobre su condena, reclamando que "se termine de una vez este circo, que se termine este hostigamiento de la Justicia y de algunos sectores de la prensa" y señaló a los medios como "los responsables de salir a decir la verdad".

Este miércoles, decenas de personas, con muchos niños, se concentraban en el lugar, montando carpas, para pedir por la liberación de Sala, remarcando la consigna de “con presos y presas políticas no hay democracia”. De acuerdo a los oranizadores, el acampe será "hasta el jueves por la tarde", aunque no se descartaba que pudiera extenderse.

En las redes socialesse llamaba a apoyar el acampe con el hashtag #LiberenAMilagro, Otros detenidos por acusaciones de corrupción durante la anterior gestión kirchnerista vienen reclamando en la misma sintonía "basta de presos políticos", y a propósito del acampe organizado por los seguidores de Migaro Sala, el ex secretario de Coordinación del ministerio de Planificación federal, Roberto Baratta, difundió la convocatoria en sus redes sociales, apoyando la convocatoria de las organizaciones sociales jujeñas:

Hoy 15 de enero a las 15 hs comenzará el acampe en el Obelisco para reclamar por la Libertad de MilagroSala y en su nombre Todxs Lxs Presxs Politicxs de la región.#LibertadYaATodxsLxsPresxsPoliticxs#NuncaMasEsNuncaMas#LibresLesQueremos@PrensaTupac https://t.co/hUvgo7XVzr — Roberto Baratta (@baratta_roberto) January 15, 2020

Hace unos días Milagro Sala habló con Radio El Destape, y dijo que "esperaba que no hubiera más presos políticos el 24 de diciembre, pero nada cambió". "Ellos creen que porque estoy en domiciliaria están cumplidos, pero no es así. Ni los genocidas tienen tanta seguridad como yo. Estoy rodeada de policías, le quitan los documentos a quienes vienen a visitarme", se quejó la dirigente jujeña en declaraciones a radio El Destape.

Al respecto, insistió en que en Jujuy "siguen estando todos los funcionarios macristas" y que ella "esperaba que no haya más presos políticos en Argentina". Con respecto al nuevo gobierno nacional, Sala subrayó: "Sé que Alberto (Fernández) me quiere y me respeta, yo sé que se analiza qué hacer para terminar con las injusticias de los últimos años, pero lleva tiempo".

HB