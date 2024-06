Acusan al periodista Pedro Brieger de presuntos casos de acoso sexual a colegas

El pasado fin de semana, el periodista Alejandro Alfie compartió en sus redes sociales cinco testimonios de mujeres que señalan que Pedro Brieger las acosó de diferentes maneras. Estos relatos presuntamente ocurrieron entre 1994 y 2019. Las denunciantes son periodistas, una alumna suya y una secretaria. Ninguna de ellas radicó una denuncia en la Justicia.

Las denuncias incluyen a una periodista de Télam, Agustina Kämpfer, otra periodista que decidió permanecer anónima, una columnista de género de su propio programa de radio y una secretaria de la Universidad de Belgrano (UB). Tras la difusión de estos hechos, el grupo Periodistas Argentinas se hizo eco de las denuncias.

“La periodista Cecilia Guardati, por entonces periodista de Télam, en el año 2008 fue a cubrir a Túnez la gira de la presidenta Cristina Kirchner”, comienza Alfie y agega el testimonio de la presunta víctima. “'Estaba en Túnez. Nos avisaron de Presidencia que iba a hablar Cristina Kirchner, después de la cena. Brieger me dijo que no podía ir y me pidió que le pase el audio cuando volviera de ese encuentro. Como colega, yo no tenía ningún problema', dijo Guardati. 'Así que al volver de la conferencia con Cristina Kirchner, recibo otro mensaje de Brieger, pidiéndome si podía llevarle el audio a su habitación y contarle qué había dicho Cristina en esa reunión. En este tipo de viajes, la habitación se transforma en una oficina, así que jamás me imaginé lo que iba a pasar después ahí. Al llegar a su habitación, veo que tenía la puerta entreabierta. Entonces, ingresé y me lo encuentro a Brieger desnudo, recostado sobre el respaldo de la cama, hablándome y tapándose con una sábana, masturbándose mientras me hablaba. Yo me fui inmediatamente y nunca más le volví a hablar. Imaginate que lo habían enviado a cubrir la gira de Cristina Kirchner, para la TV Pública, y él hacía esto', me dijo Guardati“, completó.

La Corte rechazó una demanda de Pedro Brieger luego de que lo llamaran "un judío que defiende antisemitas"



En este caso, la periodista no hizo la denuncia porque le dio miedo. Otro caso citado fue el de Agustina Kämpfer quien contó en el año 2010 que sufrió situaciones de acoso por parte de Pedro Brieger cuando estudiaba en TEA (Taller Escuela Agencia).

Alfie le consultó al periodista de internacionales si quería decir algo al respecto y negó las acusaciones. “Lo que planteás de ninguna manera ocurrió. Mi vida fue, es y será pública, soy periodista”, fue, según Alfie, lo que contestó Brieger. En ese ida y vuelta también le aseguró que no tiene contacto con las mujeres mencionadas y subrayó que se trataba de acusaciones infundadas.

El periodista acusado le dijo que iniciaría acciones legales si las acusaciones persisten,“Si de todas maneras te obligan a publicarla, hagan como quieran porque la verdad siempre se impone”, le manifestó Brieger.

Con el correr de las horas apoyos y nuevos testimonios se sumaron a las redes sociales y esta mañana Alfie detalló que la situación del periodista en C5N es delicada. "Al mediodía se reúnen las autoridades de C5N con Pedro Brieger para definir su situación en ese canal de noticias. Lo sacan del aire, como medida preventiva por las acusaciones de acoso sexual que difundí ayer. La sanción puede ir desde vacaciones anticipadas hasta su despido", aseguró Alfie en X (ex Twitter).

PERFIL intentó contactarse con Brieger, sin obtener respuesta al cierre de esta nota.

Otra denuncia contra Brieger

La periodista Analía Argento compartió en X un mensaje en apoyo a las denunciantes y escribió información que le llegó a ella. "Una querida colega me cuenta sobre este ser nefasto. Me pone la piel de pollo. Ganas de llorar. Una cadena de mujeres llora en privado, víctimas que no se animan a hacerlo público, pero sienten que la revelación las ayuda a respirar. No me lo crucé, pero las escucho y abrazo", escribió.

RB/fl