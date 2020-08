El presidente Alberto Fernández participó este sábado 29 de agosto de Sobredosis de TV, programa de C5N y dejó varias definiciones sobre la reforma judicial, Cristina Kirchner, impuesto a la riqueza, entre otras cosas.

También interactuó con Alejandro Dolina, quien salió desde su casa a través de una plataforma virtual. Pero además dedicó algunos pasajes de su participación a contar aspectos personales de su vida.

Uno de ellos, sobre su pasión por el fúbtol y Argentinos Juniors. Opinó sobre Maradona y Messi y la producción le mostró una foto suya joven, cuando jugaba de arquero. “Era arquero pero también jugaba de win”, dijo.

Alberto Fernández apuesta a recuperar a la clase media con medidas

Entre anécdotas, surgió otro aspecto de su vida personal, pero relacionado a la política. Alberto Fernández contó que Vilma Ibarra, la secretaria de Legal y Técnica, y ex pareja del presidente, tiene amigas que se dedican a la astrología.

A través de una de ellas, le encargó una carta astral. “Vilma Ibarra me trajo una carta astral y me dijo que yo siempre estoy predestinado a construir sobre las cenizas, parece que es cierto, pero no me asusta”.

En las redes hubo quienes lo aplaudieron y quienes lo criticaron. Como siempre, en Twitter, todo entra en la lógica de la grieta.



MCEA