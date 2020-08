Alberto Fernández: "Algunos medios de comunicación usan jueces"

El presidente Alberto Fernández habló sobre la reforma judicial y apuntó contra los medios de comunicación: "Algunos medios de comunicación usan jueces y se valen de ellos para sus objetivos".

El mandatario criticó la postura de Juntos por el Cambio y de los medios: "Ellos necesitan que la justicia siga como está para lograr la impunidad de ellos. En los últimos 4 años fue peor, la justicia federal se puso al servicio del poder de turno para perseguir y encarcelar opositores. Usaron los servicios de inteligencia para armar causas".

"Ellos tendrían que estar votando esta ley con las dos manos, porque es la mejor garantía que no les vamos a hacer lo que ellos nos hicieron a nosotros. No se toleran más las prisiones preventivas aplicadas como penas adelantadas, para acallar opositores. Se terminó el tiempo en que las causas se sortean y van a los mismos jueces", agregó en diálogo con C5N.

Al igual que Cristina Kirchner señaló que el proyecto "ni siquiera es una reforma judicial, es una ley que reordena el funcionamiento de la justicia federal". "No toca ningún juez, no ponemos ni sacamos ningún juez. Los jueces que subroguen los tribunales que se creen tienen que contar con las dos terceras parte del Consejo de la Magistratura. Me asombran que mientan y sean tan cínicos", expresó.

También hizo especial referencia a la "cláusula Parrilli": "Algunos medios de comunicación usan jueces y se valen de ellos para sus objetivos. Toda esa discusión que armaron con la frase "poder mediático" resultó ociosa porque el Senado no la aprobó".

"No presentamos ningún juicio político contra ningún juez. Necesitamos que los jueces no se dejen presionar por el llamado de un presidente ni de un sindicalista ni de nadie", dijo.

Por otro lado, comentó que discutió con el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta por la apertura de bares en la Ciudad de Buenos Aires. "Lo discutimos mucho con Larreta. Entiendo que para la Ciudad la gastronomía es muy importante. Pero hubiera preferido esperar un poco más", dijo.

"Mientras la circulación aumenta, la posibilidad de contagio crece. Cuando la apertura se va dando, la gente se va relajando porque ve cierta normalidad. Ahí es cuando uno está más expuesto. No es que estamos bien. En la Ciudad de Buenos Aires estamos en una especia de meseta, pero con una cantidad muy importante de casos, alrededor de 1.200 casos por día. Es un montón, no es poco. Está amesetado en un nivel muy alto. Lo mismo pasa en la Provincia de Buenos Aires y en el interior. El problema ha trascendido al AMBA, el problema hoy está en Mendoza, Jujuy, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Tierra del Fuego", expresó en diálogo con C5N.

En esa línea, aseguró que hubiese "preferido esperar un poco más" para abrir los bares en la Ciudad de Buenos Aires, pero Larreta "planteó una presión muy grande de los comerciantes que entiendo".

"Tenemos que garantizar que todos los argentinos tengan las camas de terapia intensiva para ser bien atendidos. Lo discutimos mucho con Larreta. Entiendo que para la Ciudad la gastronomía es muy importante. Le han hecho pensar a la gente que estar al aire libre el riesgo no existe, el riesgo existe, es menor, pero existe. Encontramos un lugar habilitado para sentar a tomarnos un café, nos relajamos y nos olvidamos. No es que somos necios, es algo natural de la conducta humana. Fijense que donde más problemas hubo es donde hubo aperturas más amplias como Jujuy y Mendoza", manifestó Fernández.

En cuanto a la vacuna señaló: "Nadie garantiza la vacuna para dentro de un mes, el que más rápido dice llegar, es en febrero".

El mandatario sostuvo que "no es un problema de libertades, acá nadie le está quitando la libertad a nadie" y apuntó directamente contra el periodista Eduardo Prestofelippo que amenazó de muerte a Cristina Kirchner: "Escucharon al energúmeno que escribió ese tuit contra Cristina. Son los mismos sectores que están contra la cuarentena y los barbijos. No se pueden decir tantas estupideces gratuitamente".

Fernández también apuntó contra las marchas de las últimas semanas: "Quiero calmar los ánimos y entender que estamos en una situación crítica. Cada vez que hubo una marcha, 15 días después crecieron los contagios". Y puso como ejemplo el caso de Avellaneda: "Avellaneda, Santa Fe, no tenía ningún caso, hoy tiene coronavirus el intendente y fueron al banderazo por Vicentin".

"Muchos opositores convocan a esas marchas. Todo el mundo tiene derecho a no estar conformes con el gobierno y libertad para criticar, pero tienen que aprender a criticar en la pandemia. Prefiero que salgan a los balcones y golpeen las cacerolas y que no se junten y se contaminen. Macri se dio por ofendido porque conté una charla que tuve con él. Yo suele decir en público lo mismo que digo en privado. No tengo ninguna necesidad de mentir.

No me parece feliz que un presidente celebre la salida a la calle de la gente en plena pandemia. En Alemania, el gobierno de Merkel mandó a reprimir las marchas anti cuarentena", señaló.

Asimismo, afirmó que si no se hubiesen agregado camas, el sistema de salud hubiese colapsado: "En marzo, la provincia de Buenos Aires tenía 980 unidades de terapia intensiva, hoy están ocupadas alrededor de 1.200 camas UTI. Hoy habría alrededor de 220 personas que estarían sin atención, hubieses colapsado. Pusimos 1.100 camas más. Por eso hoy está ocupado un 55%. Pero esto no garantiza no contagiarse, eso solo garantiza que si uno se enferma, va a tener la atención médica que necesita".

Pese a las críticas a los números que dio, Fernández volvió a remarcar que en cuanto al empleo, a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con Macri. "En 2019, en los primeros meses del año, fue del 20% la caída del salario real, y en la pandemia fue del 8%. Cuando digo que nos fue mejor con la pandemia que con el gobierno anterior lo digo porque objetivamente es así".

El presidente también contó la charla que mantuvo con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva: "Le dije que de los problemas que le hablé en la primera charla, ahora hay que multiplicarlos por mil. No quiero que los problemas los paguen los que menos tienen, quiero que sepan los del Fondo que los argentinos vamos a salir del problema con nuestras recetas y no con las recetas de otros. El Papa Francisco me dijo que ella entiende la pobreza, vivió en la Hungría comunista. Tengo mucha confianza en que ella entienda".

"Hablamos con ella ayer a la mañana y apareció Dylan, estaba con el manos libres, no sé que dijo ella y Dylan empezó a ladrar mal. Me dijo 'veo que está su perro Dylan cerca', entonces le dije sabe lo que pasa, Dylan es un perro progresista, se pone muy mal cuando hablo con el Fondo", reveló.

Fernández dejó fuertes elogios al ministro de Economía, Martín Guzmán: "Guzmán tiene cierta beta de patriota. De verdad lo digo. Dejó la comodidad de Nueva York y se puso el overol. Guzmán nunca fue Sacachispas, es un hombre de bien".

"Hay mucho repunte del consumo y la economía. Argentina se va a recuperar rápido. Cuidamos que los jubilados no estén por abajo de la inflación y que tengan los medicamentos gratis. Un jubilado gastaba 5 mil en los medicamentos, ahora los tiene gratis. Estamos demostrando cómo salimos del laberinto de la deuda, ahora vamos a salir del laberinto de la economía postrada que nos dejaron", expresó.

Por otro lado, contó una curiosa situación sobre la astrología: "Vilma Ibarra me trajo una carta astral y me dijo que yo siempre estoy predestinado a construir sobre las cenizas, parece que es cierto, pero no me asusta".

"Hay empresarios con vocación productiva y otros especuladores, los que piensen en una Argentina especuladora no confíen en mí, no quiero esa Argentina donde el negocio sea invertir en plazo fijo o comprar dólares", expresó.

