Anuncio solitario de Alberto F anticipa la pelea que se viene y que ahora incluye a Larreta

Con un video de poco más de cinco minutos, Alberto Fernández anunció una nueva extensión de la cuarentena. Ya no importaron los más de 40 puntos de rating que el Gobierno supo celebrar cada vez que el Presidente comunicaba una prórroga al aislamiento, ni el apoyo de gobernadores para reforzar la autoridad ante el confinamiento. Esta vez, el jefe de Estado decidió pararse solo frente a una cámara en un contexto de aumento de casos e incremento de cruces políticos con la oposición.

En las horas previas, Fernández recibió al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para terminar de definir cómo será la nueva etapa. Solo se difundió una foto de ese momento.

A pesar de las reuniones que mantuvieron sus equipos durante la semana, no pudieron llegar al encuentro con el Presidente con acuerdos previos. “No hay definiciones”, decían desde los dos sectores después de cada cónclave encabezado por le jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Kicillof no tuvo mucho para decir, ya que en los distritos del AMBA seguirá todo igual, pero advirtió que no habilitará los encuentros al aire libre de hasta diez personas que la Ciudad de Buenos Aires y el resto del país permitirá.

Cuarentena: Alberto F. anunció que sigue hasta el 20 de septiembre y habrá reuniones al aire libre

Mensaje. Alberto Fernández ya le había hecho llegar el mensaje a Larreta. “Hay que empezar a decirle que no”, sostuvieron en la Quinta de Olivos en los días previos en los que el jefe de Gobierno solicitaba nuevas habilitaciones. La negativa llegó con la aperturas de las escuelas par alumnos que no acceden a una conexión de internet y con el servicio doméstico, éste último tuvo que ver con que la circulación en transporte público no siga en aumento.

Alberto Fernández durante el anuncio desde Santa Fe.

“No los dejemos abrir las escuelas por esto porque después van por todo”, repiten en el Gobierno. Y detallaron: “Así fueron haciendo con cada una de las actividades con las que no terminamos de estar de acuerdo”. Por eso, esta vez, fue Fernández el que en el encuentro previo al anuncio le dijo a Larreta que esas dos medidas por ahora no serían aceptadas.

Con el objetivo de empezar a mostrar una gestión por afuera de la pandemia, Fernández extendió el aislamiento hasta el próximo 20 de septiembre e hizo hincapié en que ahora el coronavirus ahora afecta a otros territorios. “El problema ya no es solo AMBA, está en todo el país. Hace un mes y medio el 93% de los casos estaba en la zona metropolitana. Ahora las provincias del interior representan el 37% de casos”, dijo el Presidente.

Sobre el contexto internacional, Fernández explicó que: “Los casos, las muertes y zonas afectadas en América están en aumento. A pesar de eso, en Argentina la cantidad de fallecidos -por millón de habitantes- continúa siendo comparativamente menor a la de otros países. Esto es porque hasta ahora no se ha saturado el sistema de salud, gracias al esfuerzo que hicimos como sociedad”.

La Ciudad habilitará las mesas al aire libre con atención de mozos y la reactivación de la construcción privada

El jueves, Fernández había mantenido una videoconferencia con los gobernadores. Allí, todos pidieron terapistas en momentos en que los sistemas sanitarios provinciales empiezan a hacer zonas las alarmas. “Voy a dar un mensaje federal, hoy en el AMBA no hay cambios, no creo que tengamos que estar los tres”, le dijo Fernández a Kicillof y Larreta.

Cruces. La llegada de Larreta a Olivos esta vez se dio en medio de fuertes cruces políticos entre el oficialismo y la oposición con la reforma judicial en el centro de la disputa. Nunca cortaron el diálogo, pero las habituales conversaciones por Whatsapp se volvieron hasta monosilábicas. El jefe de Gobierno porteño le avisó al Presidente que saldría a cuestionar el proyecto que se trataría en el Senado, algo que Fernández agradeció pero no compartió.

Ambos están tironeados por los sectores más duros y saben que el equilibrio que hicieron hasta ahora se verá afectado por la pelea electoral del próximo año. El kirchnerismo le reprocha a Fernández que coloque a Larreta como “opositor racional y responsable”. Para este sector del Gobierno, no existe diferenciación y en las próximas semanas lanzarán una arremetida contra el funcionario opositor: “Larreta es Macri”.

Durante los últimos meses, Kicillof también pudo construir un buen vínculo con el jefe de Gobierno porteño, pero de vez en cuando recuerda las agresiones que sufrió en plena campaña de la ex gobernadora María Eugenia Vidal y hasta del propio Larreta cuando Juntos por el Cambio buscaba descontar votos después de las primarias. Comparte con el kirchnerismo que “Larreta es Macri”.

Alberto F.: "Creíamos dominado el coronavirus en AMBA pero se trasladó al interior del país"

El jefe de Gobierno porteño fue quien anunció antes que el Presidente cómo seguirá el aislamiento en la Ciudad. Un pedido del Presidente para cambiar las filminas que se mostraron en el video hicieron retrasar su anuncio. Kicillof en cambio, dará a conocer cómo sigue la nueva fase el lunes. Cada uno por su lado.

Una revelación del Presidente de esta semana a un dirigente que lo visitó en Olivos, tal vez grafique el escenario que se viene: “Pensé que iba a ser más fácil superar la grieta”.