Larreta: "Si Buenos Aires es opulenta habría que tratar de nivelar para arriba"

El presidente Alberto Fernández pasó por Santa Fe este viernes 28 de agosto, y reunido con gobernadores dejó una frase filosa: "Argentina dice ser un país federal pero es profundamente unitario, pero Buenos Aires es una ciudad que nos llena de culpa por verla tan opulenta”, situación que consideró "injusta", Y esta mañana en una nota en Radio Mitre, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta se vio obligado por las preguntas a referirse al asunto, señalando sobre la "opulencia" porteña que "primero quiero decir que no me lo tomo así (como que el Gobierno nacional escala los ataques contra su gestión porque lo ve crecer en las encuestas), no me quiero enganchar en discusiones que no sean constructivas, ahora si en la Capital nos ha ido bien, yo creo que lo que tenemos que buscar es nivelar para arriba".

"Si la Capital se pone como ejemplo, que en todo el país se trabaje para lograr un mismo nivel de desarrollo, creo que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer todos, y eso necesita un consenso", señaló Rodríguez Larreta, que se negó a señalar a la Ciudad como opulenta, indicando que "si hay alguna diferencia, creo que hay que buscar que todos se desarrollen, que se consiga un desarrollo lo más equilibrado posible".

"Yo estoy para ayudar, en mi rol de jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde mi rol en la oposición", insistió el líder porteño tratando de evitar los roces. "Estoy convencido de que para lograr ese desarrollo tan postergado, porque venimos de años de problemas, tenemos que tener un nivel de consenso y el diálogo que venimos teniendo con el Presidente, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, eso es lo que tenemos que hacer, con convicciones claras, pero lo tenemos que seguir haciendo, más allá si después si la comunicación de hace juntos o separados, lo importante, el espíritu, es que como fue esta semana y las anteriores, podamos trabajar juntos", afirmó apuntando en la última frase a la particularidad que tuvieron esta vez los anuncios de extensión de cuarentena, sin la habitual foto junto a Fernández y Axel Kicillof.

Cuarentena: Alberto F. anunció que sigue hasta el 20 de septiembre y habrá reuniones al aire libre

"Los sectores ultras no nos van a llevar a ningún buen camino, yo no me voy a enganchar hagan lo que hagan o digan lo que digan los sectores ultras, porque no creo en eso, porque solo nos van a conducir a más pelea, a más grieta, yo no me voy a sumar a eso, no tenemos que dejarnos llevar por eso, tenemos que insistir en juntarnos con los sectores que podemos sentarnos a negociar, a consensuar", remarcó varias veces Larreta en el diálogo con Marcelo Bonelli "incluso cuando hay que discutir, poque en muchos asuntos no estaremos de acuerdo porque somos de espacios políticos distintos, hay que hacerlo con altura, discutiendo ideas, sin llevarlo a lo personal". Larreta se refería a los choques que se están dando entre su administración y el Ministerio de Educación de la Nación, respecto al "acercamiento de miles de chicos que perdieron contacto con las escuelas porteñas en la pandemia", con los que la Ciudad había planeado reabrir algunos establecimientos usando un protocolo que fue rechazado por el área a cargo del ministro Nicolás Trotta.

Sobre Mauricio Macri, Larreta se limitó a destacar que "sus ocupaciones en Europa son un tema personal", evitando por supuesto deslizar nada que pudiera ser tomado como una crítica, sólo dijo "estamos en el mismo espacio" cuando le preguntaron sobre las acusaciones kirchneristas que lo apuntan diciendo "Larreta es Macri", y en otro punto de la charla señaló "no tengo ningún tipo de diálogo con Cristina Kirchner".

Luego el jefe de Gobierno porteño se refirió a los nuevos anuncios de cuarentena, contando "estamos trabajando en el tema de los oficios religiosos, trabajando para ver que puedan hacerse con un número determinado de personas, lo estamos viendo con el Gobierno nacional", y también destacó "estamos viendo como sumar algo más de lugar a los bares o restaurantes que tienen pocas mesas en la calle", y enfatizando como es habitual que "seguimos apelando a la responsabilidad de todos para que podamos seguir avanzando, ya que los casos están estabilizados, altos pero estabilizados, y si todos colaboramos no habrá que volver atrás".

