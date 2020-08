Parrilli cedió y aceptó eliminar la polémica cláusula: "Se tragaron el anzuelo"

El senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, cedió y finalmente aceptó modificar el artículo de la ley de reforma judicial en el que se obligaba a los jueces a denunciar eventuales presiones mediáticas durante la sesión especial del Senado. "Se tragaron el anzuelo", lanzó irónico el senador.

En su discurso, Parrilli planteó que el artículo, denominado la "cláusula Parrilli", que mencionaba eventuales presiones a magistrados excluya la palabra "mediáticos", que no estaba en el proyecto original del Gobierno y había sido incluida a pedido suyo en el debate en comisiones provocando el rechazo de la oposición y los medios de comunicación que opinaron que atentaba contra la libertad de prensa.

"Sirvió, tiramos el anzuelo y saltaron todos los grupos mediáticos y muchos políticos que repiten eso. Se cumplió el objetivo. Le sacamos la palabra mediático que tanto susto les daba", ironizó Parrilli durante la sesión especial.



Parrilli defendió su 'cláusula': "Acá los medios se utilizaron para extorsionar jueces"

"Cuando estábamos discutiendo ese inciso, me vino a la memoria, un programa de televisión de un grupo mediático, que utilizando a un periodista estrella, salió por televisión a decir que había que salir a escrachar a un juez, que había que agredirlo, y hasta incitó a que vayan a la escuela donde iban sus hijos a agredirlos, a ese nivel llegó", señaló.

En esa línea, lo comparó con los juicios por jurado en Estados Unidos y puso como ejemplo el caso del ex jugador de fútbol americano O.J.Simpson, acusado de asesinar a su ex esposa y novio, pero el senador dijo que era un "boxeador" y su nombre era "J.Simpson". "Esto no se inventó en Argentina. Una película muy famosa, de un boxeador J Simpsons, había un juicio por jurado. Con los miembros del jurado, personas comunes, después que terminaba la audiencia se los llevaba a un hotel y se los encerraba, no tenían ninguna comunicación con los medios. Para evitar que los medios incidieron en la percepción de ellos. Para que sus fallos sea absolutamente sobre lo que pasó en el juicio", dijo.

"Hubo varios casos en Estados Unidos que la Corte Suprema revocó los fallos de condena de jurados de enjuiciamiento porque demostró que habían sido influenciados por los medios. Es reconocido en el mundo. Esta situación existe, nadie lo puede negar", agregó.

También comparó la situación con las provincias que tienen juicios por jurado: "En las provincias, para los juicios por jurado, hay normas como, en Entre Ríos, si la circunstancia del caso lo exigiera, de oficio, el juez podrá disponer el aislamiento de los integrantes del jurado para preservar su objetividad, ordenando que no deberán mantener ningún contacto con terceros, ni acceder a los medios de comunicación ni a las redes".

La provocadora obsesión del “compañero Parrilli p…” y su Jefa con los medios

"Como armaron una gran bataola de este tema diciendo que nosotros no queremos libertad de prensa, y lamento que haya algunos senadores que se hayan prendido, porque parecen títeres de los medios de comunicación", apuntó.

Finalmente, aceptó quitar la palabra "poderes mediáticos": "Para sacar estos fantasmas. Y como el objetivo sirvió. Se tragaron el anzuelo, la línea, la caña, se tragaron todo. Pero la discusión está y se hizo, ese era el objetivo".

De ese modo, el inciso e) del artículo 72 de la norma quedará redactado de la siguiente forma: los jueces deberán "comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia indebida en sus decisiones por parte de personas, grupos de poder, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislaivo, amistades o cualquier grupo de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo.".

Por último, agregó: "También quiero hacer mención, debido a que hubo muchas críticas a varios artículos del proyecto, no hubo un solo juez ni un solo funcionario oficial que criticara este agregado que nosotros le hicimos. Porque ellos saben que era en defensa de ellos. Todas estas normas son en defensa del poder judicial.

EuDr / DS