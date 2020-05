Juicios por jurados, un problema para la nueva normalidad

La actividad presencial en los tribunales de la ciudad de Córdoba podría retomarse la próxima semana, siempre que las autoridades del Comité Operativo de Emergencia (COE) lo autorice.

“Hay cosas que llegaron para quedarse por largo tiempo” afirmó Sebastián López Peña, vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Un ejemplo son las conexiones remotas para ciertos trámites procesales, como las notificaciones.

Actualmente, por la emergencia sanitaria, no hay circulación de detenidos. Las cárceles no permiten salida e ingreso de ningún preso. Por esa razón, las indagatorias se están realizando a través de videoconferencia. A futuro, cuando el imputado anticipe que se abstendrá, lo más probable es que no sea trasladado a tribunales, sino que el trámite se realice por medios tecnológicos.

Lo mismo podría suceder con los juicios abreviados, donde hay acuerdo entre defensores y fiscales y el juez sólo tiene que resolver sobre eso.

Lo que sí presenta dificultades importantes son los juicios por jurados, en los que los tribunales se integran con ciudadanos comunes. Por ley, estos procesos orales deben realizarse en casos de delitos graves o cuando son juzgados funcionarios públicos. Son ocho titulares y cuatro suplentes en cada juicio.

Ante una consulta de este medio, López Peña descartó que se pueda suprimir la integración de tribunales por jurados. Incluso instrumentarlo en forma remota, necesitaría una autorización legal. Para suspender la vigencia de la ley que lo establece como obligatorio, se necesitaría que la Unicameral autorice una reforma de esta envergadura. Mamparas. Tampoco está claro que vayan a instalarse mamparas en las barandilas. Especialistas dudan de la efectividad para obstaculizar la transmisión del virus.

En Tribunales 2 –Fuero Penal- habrá una mesa en el ingreso para dirigir a particulares que deban ir hasta las Asesorías Letradas que están en el tercer piso. Y los abogados podrán acceder a fiscalías, juzgados y cámaras con turnos.