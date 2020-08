Alberto Fernández: "Queríamos rescatar a Vicentin, ahora no sé para dónde van a correr"

En una nota concedida a El Destape Radio, el presidente Alberto Fernández volvió este sábado 1 de agosto a referirse a las marchas y contramarchas del Gobierno en el tema Vicentin, enfatizando que "solo queríamos rescatar a esa empresa para que le sirva al Estado argentino", pero apuntó que "no buscábamos estatizar deudas privadas, y ahora como los activos de la empresa son el tercio de la deuda que va a tener que enfrentar, no sé para dónde van a correr"

"Fue la oposición la que quiso instalar que éramos expropiadores seriales, luego que el viernes diera a conocer la decisión de derogar el decreto que dispuso la intervención de la cerealera, cuestionando al juez Lorenzini, que tramita la convocatoria en Santa Fe.

"La plata del Estado no está para salvar directivos", remarcó Fernández, afirmando que pretendía "salvaguardar a productores y puestos de trabajo". "Nos pusieron todos los obstáculos. Me tuve que bancar a tipos tocando la bocina, insultando", se quejó este sábado el Mandatario, ratificando que "lo único que intentábamos era ver si podíamos salvar esa empresa y ponerla al servicio de la Argentina, pero fue imposible".

"La reacción de la oposición fue absolutamente adversa, tratándonos de expropiadores, de querer avanzar sobre la propiedad privada", analizó. "Se preocuparon sólo por la propiedad privada de Vicentin y decían que después el gobierno iba por las casas, departamentos y campos de la gente".

"Esos son los que frustran la salida de la Argentina. Sería bueno que reflexionen y adviertan el país que dejaron", evaluó.

"Nosotros queríamos rescatar a la empresa, no a los directivos, para rescatar directivos estaba el Gobierno anterior", dijo el Presidente.

Asimismo, y ya refiriéndose a la nueva etapa de cuarentena que se pondrá en marcha desde este lunes, Fernández llamó a ser "muy cautos y cuidadosos" y dedicó una frase al Gobierno porteño, señalando que "si la gente ve todos los negocios abiertos en avenida Santa Fe se relaja y piensa que está todo ordenado, pero no está para nada ordenado". Sin embargo, admitió que en la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, se enfrenta a "un ritmo de crecimiento más acotado" en la cantidad de contagios.

"El crecimiento parece ser más amesetado, pero es crecimiento. Éso es lo que trato de marcarle. Es verdad que crecés más lentamente (en la cantidad de casos), pero también es verdad que crecés: entonces, si crecés, no nos relajemos.

Igual, ha mantenido todo lo que habíamos acordado. Los términos siguen exactamente iguales", añadió.

Rodríguez Larreta: "En estas dos semanas debemos consolidar lo conseguido"

"Digo la Avenida Sante Fe, pero podría decir la avenida principal de La Mantaza, Quilmes o de Avellaneda. Si todo está abierto, la gente se relaja. Y esto no está ordenado, para nada está ordenado. Es cierto que en la Ciudad el crecimiento es más paulatino que en la Provincia, pero es cierto que en promedio hay cinco infectados por manzana".

El mandatario reconoció el fracaso de la última etapa de aislamiento estricto y afirmó que la medida "quiso ser más dura, pero no sirvió y no aminoró la marcha" en la circulación del COVID-19, principalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). "Toda la explicación humana y psicológica la entiendo. Yo tengo un hijo de 25 años que está encerrado y no la pasa bien. Pero es lo que nos ha tocado en suerte. La única forma de evitar los contagios y la circulación es quedarse en casa", indicó el Mandatario.

"No creo en los planes económicos"

En la larga charla que mantuvo con El Destape Radio, el presidente Alberto Fernández volvió a señalar que "no cree en los planes económicos", considerando como importante "poner objetivos y lograrlos", al tiempo que sostuvo que las medidas económicas para ayudar a la postpandemia "están listas".

"Le pedí a los ministros del Interior, Wado de Pedro; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Economía, Martín Guzmán, que hablaran con los gobernadores para ver y tratar que ese plan tenga un mejor impacto regionalmente", indicó el Mandatario, precisando que "en ese punto estamos", por lo que se han demorado los anuncios oficiales.

"En los planes no creo. Más que planes hay que tener objetivos y lograrlos", dijo Fernández, volviendo sobre un tema que trajo polémica hace algunas semanas. "En su momento, presentaron un plan que no pudieron sostener ni diez minutos. A partir de esas experiencias mucho en los planes no creo. Hay que lograr objetivos. Eso es lo que hay que hacer".

"Tenemos claro cuáles son esos objetivos: desendeudarnos, acumular reservas, tener un dólar competitivo, volver al equilibrio fiscal, lograr un superávit comercial", apuntó. "Todo eso lo tenemos como objetivo y todo lo que hacemos es pensar en eso", destacó y fustigó: "Yo ya los vi a los que decían cómo iba a ser la inflación, aplicando las metas del Banco Central. Terminaron con una inflación del 53 por ciento".

Finalmente consideró que los integrantes de la oposición que cuestionan al Gobierno deberían "preservarse, guardarse un poco". "Hicieron lo pudieron. No pudieron mucho y lo que pudieron pudieron mal", argumentó y pidió: "Que nos dejen tratar de poner orden a todo lo que desordenaron".

