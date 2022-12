Argentina campeón: la pelota del último gol de Argentina terminó en Castelar

Dos hermanos argentinos que viajaron a Qatar volvieron a Argentina con la pelota del último gol que pateó Lionel Messi ante Francia, en el partido donde la Selección logró sumar el tercer título Mundial. Se trata de Juan e Ignacio, que viven en Castelar, partido de Morón, y pudieron hacérsela luego del 3-2 parcial del tiempo suplementario.

Según publicó el sitio No ficción Web, los hermanos vieron todos los partidos del conjunto albiceleste en Doha y lograron volver con un "trofeo" que guardarán y cuidarán por el resto de su vida.

"La verdad que tuvimos muchísima suerte porque es la pelota del gol más gritado de los últimos 30 años. Tuvimos la suerte de que uno de los jugadores de la Selección Argentina la reventó hacia el bloque en el que estábamos nosotros y cayó muy cerquita nuestro", explicaron en una entrevista en Telefé Noticias.

Quién la reventó hacia ese sector de la tribuna fue Paulo Dybala después del 3-2, presumiblemente para hacer tiempo, en un clima de tensión que se vivía en el partido entre los argentinos y los galos.

La pelota de Argentina-Francia.

Según contaron, al principio la pelota estuvo en manos de un francés, a quien Juan convenció para que se la entregara. La idea que tenían era sacarse una foto y devolverla. Pero luego se negaron y por fortuna las autoridades de seguridad no fueron intransigentes con ellos y dejaron que la tengan.

Hablan los protagonistas

Mientras Ignacio se sacaba la foto, Juan fue el encargado del "operativo" para distraer a los guardias de seguridad que estaban mirando la situación y exigían cumplir con la orden de no dejarlos que se lleven la pelota.

"Las pelotas siempre las tenes que devolver. Pero me escabullí entre la gente, Marley (el conductor televisivo) la tocó y luego vino uno de los policías a pedírmela y no me la podía sacar. Ya cuando vino el supervisor me dijo 'está bien, la pelota es de ustedes'", añadieron los hermanos a la descripción de la historia.

Ahora que volvieron al país tienen en mente certificar la pelota, guardarla en la caja fuerte de un banco y que pase de generación en generación de la familia.

Sin embargo, dijeron que solo estarían dispuestos a entregarla si la pidiera el capitán Lionel Messi. En ese punto, cuentan, son intransigentes ya que hasta rechazaron una oferta económica de un jeque qatarí que les ofreció 21 mil dólares por el balón.

La pelota en cuestión tiene inscripta la leyenda "Argentina vs. Francia – Final 18 de diciembre de 2022, estadio Lusail" y un chip interno que se utilizó para convalidar el gol, ya que en un primer momento se habían generado dudas acerca de si la pelota había cruzado o no la línea.

