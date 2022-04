Asesinaron a puñaladas a una empresaria argentina en Buzios y buscan a su ex pareja

Una empresaria argentina fue asesinada a puñaladas en la ciudad de Buzios, una de las plazas balnearias más tradicionales de Brasil, y la policía indicó que todavía no hay detenidos por el crimen, aunque se indicó que buscan al ex marido de la víctima para interrogarlo. La víctima fue identificada como Evangelina Mariel Trotta, de 48 años, madre de tres hijos, que llevaba varios años radicada en Buzios, donde tenía su propio negocio de alquiler de vehiculos, en su mayoría playeros tipo buggies y cuatriciclos: The Best Rent a Car.

El cuerpo de la mujer fue hallado por allegados en la casa en la que vivía en la zona de la playa, sobre la avenida Joao Fernandes, preocupados porque no respondía a los mensajes. Solo trascendió que había sido apuñalada, pero no se sabe todavía si pudo tratarse de un episodio de robo o pudo estar enmarcado en los casos de violencia de género.

Los empleados de su empresa fueron quienes descubrieron el cuerpo y dieron inmediato aviso a la policia local. El cónsul argentino en Río de Janeiro, Claudio Gutiérrez, señaló que estaba en contacto con las autoridades locales, pero tampoco pudo aportar más detalles a los conocidos, mientras se aguardan los avances de la investigación. Los hijos de Trotta tienen 18, 15 y 13 años.

The Best Rent a Car, el negocio de Evangelina Trotta en la avenida Joao Fernandes. La empresaria argentina fue asesinada en Buzios.

Buzios es un destino tradicional de turismo en el país vecino, preferido por cientos de viajeros argentinos que llegan cada año para disfrutar de playas paradísicas.

Trotta se había radicado allí hace unos años, y su negocio de alquiler de vehiculos sobre la avenida Joao Fernandes era muy conocido en la zona. Según informó el diario brasileño O Globo, la empresaria había llegado a Brasil en 2003, luego de haber residido durante un año en el estado de Florida, en los Estados Unidos.

