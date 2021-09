Así fue el regreso de los Rolling Stones sin su histórico baterista Charlie Watts

Los Rolling Stones volvieron a subirse a un escenario tras el fallecimiento de su histórico baterista, Charlie Watts que estuvo presente a través de imágenes y videos en el concierto que brindaron en el America`s Center de St. Luis el domingo 26 de septiembre.

Los fanáticos que llegaron para ver el concierto corearon el nombre Watts antes de que la banda arrancara con el clásico “Street Fighting Man”, de 'Beggars Banquet' de 1968 para luego seguir con el inoxidable “It's Only Rock 'n Roll (But I Like It)” de su disco de 1974.



“Ha sido muy emotivo poder ver imágenes de Charlie en la pantalla. Este es el primer tour que hacemos sin él. Vamos a echar de menos a Charlie, tanto dentro como fuera del escenario”, dijo Mick Jagger ante la ovación del público.









Posteriormente la banda, con Steve Jordan en la batería, arremetió con una serie de clásicos como como “Under My Thumb”, “Wild Horses”, “You Can't Alway Get What You Want”, “Star Me Up” y “Honky Tonk Woman”, tras lo cuales Keith Richard tomó el micrófono para cantar “Little T&A” y “Slipping Away”. Sobre el final del show sonaron “Paint it Black” y “Simpatía por el demonio” y “Jumpin' Jack Flash” y los bises llegaron con “Gimme Shelter” y “(I Can't Get No) Satisfaction”.







Charlie Watts se bajó de la gira de los Rolling Stones por sus problemas de salud



Watts fue diagnosticado con cáncer de garganta en 2004, pero logró superar el mal momento después de someterse a dos operaciones. "Pensé que iba a morir, Te enfermas de cáncer, te marchitas y mueres. Tuve otra operación para extirpar los ganglios linfáticos y radioterapia, que duró seis semanas". El 5 de agosto a través de un comunicado se oficializó que se “iba a tomar un descanso”: “Hoy he aceptado, siguiendo los consejos de los expertos, que esto llevará un tiempo. Por una vez, mis tiempos han estado un poco fuera de lugar”. Finalmente Watts falleció el 24 de agosto.



Los Stones homenajearon al baterista en un concierto privado en el Gillete Stadium pagado por el dueño de los New England Patriots, Robert Kraft. En aquel show, la banda también se acordó de Watts con un birndis en honor al fallecido batería.



“Este es nuestro primer tour en 59 años sin nuestro querido Charlie Watts”, dijo Jagger en aquel momento. “Todos echamos de menos a Charlie, le echamos de menos como banda, también como amigos, dentro y fuera del escenario”.



Esta es fue la lista de temas del show:

1. "Street Fighting Man"

2. "It's Only Rock 'n' Roll (But I Like It)"

3. "Tumbling Dice"

4. "Under My Thumb"

5. "19th Nervous Breakdown"

6. "Wild Horses"

7. "You Can't Always Get What You Want"

8. "Living in a Ghost Town"

9. "Start Me Up"

10. "Honky Tonk Women"

11. "Little T&A"

12. "Slipping Away"

13. "Miss You"

14. "Midnight Rambler"

15. "Paint it Black"

16. "Sympathy for the Devil"

17. "Jumpin' Jack Flash"

18. "Gimme Shelter"

19. "(I Can't Get No) Satisfaction"

