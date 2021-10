Costa defendió los viajes de egresados gratis: "Pretenden que solo viajen los estudiantes que pueden pagar"

El ministro bonaerense de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, cruzó al candidato a diputado nacional de Juntos Diego Santilli por criticar los viajes gratuitos para alumnos de esa provincia. El dinero invertido será destinado a "la reactivación del turismo, uno de los sectores más castigados por la pandemia", indicó.

Desde su cuenta de Twitter, el cercano colaborar del gobernador Axel Kicillof dijo que la oposición, en referencia a Juntos por el Cambio, “pretende que sólo los estudiantes que puedan pagarse un viaje de egresados tengan derecho a conocer otros lugares".

Arrobando al ex vicejefe de gobierno porteño lanzó: “No salgo de mi asombro por la inexplicable indignación del candidato @diegosantilli con las medidas recientemente lanzadas por el gobierno de la PBA. Y mas me sorprende su repentina preocupación por la educación”. Que el candidato a diputado “nos recuerde qué hizo el gobierno porteño para reactivar la economía en general y el turismo en particular", desafió el funcionario.

La seguidilla de tuit del ministro tiene su origen en que ayer sábado (9 de octubre) Santilli, desde Mar del Plata, criticó el anuncio por los 220 mil viajes gratis para egresados de la escuela media, que se concretaran entre febrero y abril de 2022. "Con esa plata podrían haber comprado 150 mil computadoras para que puedan estudiar los jóvenes o podrían haber construido 28 escuelas secundarias", dijo el “colorado”.

“Si creen que pueden influir en el voto, están equivocados. Dejen de subestimar a los bonaerenses", expresó el opositor, que preguntó: "¿Esas son las prioridades del Gobierno? Lo que hay que hacer es ir a buscar a los 500 mil pibes que abandonaron la escuela y cumplir con los 180 días de clases obligatorios que necesitan nuestros hijos".

Continuando con la defensa de la medida del Gobierno provincial, el funcionario señaló que “esto no es sinónimo de regalar plata" como denunció Juntos por el Cambio, ya que el dinero invertido será destinado a la “reactivación” de todos los actores que componen el sector del turismo.

"Cuestionan iniciativas destinadas a impulsar la reactivación del turismo" ya que "claramente no les importa la gente ni se preocupan por quienes la vienen pasando mal y necesitan de un Estado presente para salir adelante", sacudió Costa.

Finalmente indicó que el anuncio se enmarca en un programa más amplio de promoción y reactivación del sector turístico bonaerense, “una industria que emplea a alrededor de 130 mil personas en nuestro territorio", afirmó.

Ayuda para el sector turismo

Además de los viajes para los estudiantes, el ministro Costa indicó que anunciaron el envío de un proyecto de ley “para eximir del pago del impuesto inmobiliario al sector de alojamiento turístico, desde marzo del 2020 hasta septiembre de 2021".

Y enumeró una serie de medidas de promoción turística adoptadas por la gestión bonaerense como por ejemplo un apoyo económico a las cerca de 1000 fiestas populares de la Provincia, y el lanzamiento de la app y la web #RECREO en la Provincia" para acceder en una única plataforma a todas las propuestas culturales y turísticas de los 135 municipios, además de promociones y descuentos.