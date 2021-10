Kicillof defiende los viajes de egresados gratis ante las críticas de la oposición

Luego de que el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunciara una nueva medida de otorgar viajes de egresados gratis a 220 mil chicos bonaerenses que cursan el último año del secundario, la oposición disparó fuertemente contra la iniciativa y la tildaron de ser “una política electoralista” para “influir en el voto”. La réplica del mandatario provincial.

“Es una política electoralista e indigna para el conjunto de ciudadanos del país que un gobernador haga esto antes de una elección. Son las razones por las que decidimos llevar adelante denuncias por el uso electoral del dinero. Es una decisión demagógica e inconducente, de mal uso de los dineros públicos”, advirtió la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en diálogo con Radio Mitre en referencia a las próximas elecciones generales de noviembre.

Por su lado, el candidato a diputado de Juntos en el distrito bonaerense, Diego Santilli, aseguró que con ese dinero "podrían haber comprado 150 mil computadoras o podrían haber construido 28 escuelas secundarias". “Es espantoso el espectáculo que estamos viendo en estas últimas semanas, donde se regalan heladeras y bicicletas. De la noche a la mañana se terminó la pandemia. Hicieron un acto hace pocos días de 40 mil personas donde violaron los propios protocolos que ellos hacen, y ahora regalan viajes de egresados", manifestó en conferencia de prensa desde Mar del Plata.

Patricia Bullrich: "Lo de los viajes gratis de Kicillof es indignante, siguen corriendo al precipicio"

En la misma línea, el senador Esteban Bullrich también se sumó a las críticas a través de su cuenta oficial de Twitter: "Mientras los comedores populares de la Provincia no dan a basto, el gobernador Kicillof se burla de todas las familias bonaerenses que sufren hambre, dolor y miseria y anuncia viajes de egresados gratis. No escucharon, no ven y no sienten. Vergonzoso".

Otro que tampoco se quedó callado, fue el diputado nacional por Mendoza, Luis Petri (UCR), quien calificó la medida de "inmoral". "En una provincia con 7 de cada 10 niños pobres regalar viajes de egresados a 220 mil jóvenes es una inmoralidad. Hay que sacarlos de la pobreza, no mantenerlos en ella. No es con entretenimiento sino con educación y trabajo el camino para hacerlo posible", tuiteó.

La respuesta de Kicillof ante las críticas

Kicillof anunció la medida en un acto en Villa Gesell, junto a Victoria Tolosa Paz

Frente a las críticas, Kicillof defendió este sábado la iniciativa y cuestionó que "están preocupados los mismos a los que no les preocupaban los paraísos fiscales". "Escuché algunas objeciones. Se preocupan por los viajes de egresados los mismos que no les preocupaban los paraísos fiscales. Nosotros preferimos que (la reactivación del sector) sea dando trabajo que un subsidio directo. Va directo a las empresas de transporte, de hotelerías, de servicios", dijo Kicillof en diálogo con AM 750.

En tal sentido, el mandatario provincial explicó que el objetivo de la iniciativa, “que generó mucha polémica”, es “generar trabajo y actividad”. “Esto mueve la economía de las ciudades y los pueblos. Es una medida encaminada a apuntalar a los sectores más afectados”, sostuvo Kicillof.

Asimismo, consideró que las criticas devienen de una “visión porteño centrista que no comprende la situación de la Provincia”, al tiempo que ejemplificó que en la Provincia, las escuelas públicas representan el 74% con una matrícula que llega a 150 mil alumnos.

“Hay 70 mil privadas que, con subvención, que son escuelas parroquiales que tienen cuotas bajas y los gastos vinculados a salarios corren por cuenta del estado provincial. Solamente un 5% de los alumnos van al sector privado sin subvención, que es un grupo muy pequeño y hacen su viaje de egresados en otros destinos”, agregó.

Plan de viajes de egresados gratis

El programa bonaerense se trata de viajes y paquetes de hasta 30.000 pesos por estudiante para viajar en febrero, marzo y abril próximos a destinos bonaerenses. Según el mandatario provincial, se regalarán los viajes no solo a los chicos que asisten a escuelas públicas sino también privadas. “Se trata de un beneficio para 220.000 pibas y pibes a los que les debemos un aporte desde el Estado”, dijo.

En tanto, el Gobierno provincial detalló que las agencias estudiantiles que estén registradas según la Ley Nº 25.599 podrán inscribirse en el registro y, después ofrecer los paquetes con todo incluido (alojamiento, traslados, comida y seguros), por lo que cada grupo de alumnos podrá contratar la agencia que desee libremente con viajes que serán de 4 días y 3 noches o de 3 días y 2 noches, “pudiendo contratar adicionales libremente por fuera del programa”.

Ahora bien, los objetivos del programa tienen que ver con la reactivación y el impulso del turismo contra-estación; el desarrollo de nuevos destinos para el público joven; fortaleza en la identidad bonaerense y la revinculación social y afectiva de los jóvenes bonaerenses.

