Patricia Bullrich criticó el TikTok de Kicillof y el encuentro de Alberto con L-Gante

Tras la derrota en las PASO y a poco más de un mes para las generales, los espacios políticos buscan captar el voto joven. En ese marco, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, subió un particular video a TikTok para celebrar la reapertura de los boliches mientras que el presidente Alberto Fernández mantuvo un encuentro con el músico L-Gante, lo que despertó las críticas de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por la estrategia del Gobierno.

"Lo de Kicillof lo vi y me parece que es utilizar la herramienta de manera equivocada. Y eso es porque no tiene expertos en el tema, los únicos expertos son los jóvenes", expresó la ex ministra de Seguridad en una entrevista con LN+ en relación al particular video del gobernador en la red social TikTok, donde se mostró dentro de la discoteca "El Bosque", una de las más emblemáticas de Quilmes, y con música de fondo para publicitar con los jóvenes la reapertura de los boliches.

En esa misma línea, también cuestionó el encuentro de Alberto Fernández con el popular cantante de cumbia y trap, L-Gante. "Me parece que está tratando de generar una cierta cercanía, empatía. Se lo vio con un grupo de vecinos, el otro día timbreando, con este cantante joven. Intenta algo pero queda muy forzado", señaló Patricia Bullrich.

"El camino de intentar acercarse me parece que es un camino para un presidente bastante más profundo que hacerlo con hechos aislados. Intentar acercarse es una comprensión profunda de por qué la gente votó a JxC y le dio un golpe electoral tan fuerte el peronismo", añadió la presidenta del PRO.

Asimismo, comentó: "Me gustaría ver un presidente que se siente ante la población y diga 'hemos fallados en el manejo de la cuarentena, vamos a recuperar la educación en tantos meses y con un plan concreto'. En vez de ponerlo en política electoral, qué dinero se va a poner para que haya una recuperación educativa. Lo mismo con los negocios cerradas, con la economía destruida. Debería presentar un plan de reconstrucción, que es la verdadera cercanía".

En cuanto al uso de TikTok y otras redes sociales para intentar captar el voto joven, opinó: "El uso de las redes sociales es un instrumento de comunicación muy importante, y van variando su público".

