Luces, efectos y 'Dancin' al the guetto' de fondo: el particular "tik tok bolichero" de Kicillof

Luego que el gobernador Axel Kicillof oficializara el último jueves la reaprtura de los boliches bonaerense, junto a la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza y empresarios de actividades vinculadas con la noche, el tema pareció "anunciado", pero faltaba una saga de campaña "bolichera" que se conoció este viernes, con un video subido en la cuenta provincial de la red TikTok en el que se ve al mandatario en medio de luces y música, hablando justamente de esa reapertura y destacando que "se consiguió porque se vacunó muchísimo".

Visiblemente incómodo en el rol 'travoltiano' al que lo obliga el video, en la primera escena Kicillof aparece con la palabra "Swag" que los efectos de luces dibujan en su pecho, y se saca el barbijo mientras suena de fondo el colombiano J Balvin repitiendo 'dancin' al the ghetto', una frase de su versión de In Da Ghetto, disco producido por Skrillex que mezcla regatón, rap y otras corrientes con una letra que más adelante va subiendo de voltaje. La cuestión es que al margen del particular tema elegido para "musicalizar" al gobernador, este abre diciendo "bueno, a partir del 1° de octubre vuelven los boliches, esto es porque se vacunó muchísimo...".

"Y es porque bajaron muchísimo los casos", añade Kicillof en el video de 30 segundos subido en la cuenta @provinciaba de Tik Tok, mientras luego junta sus manos en una de esas señales "incómodas" que señalábamos. De allí las imágenes pasan a la sala de sonido de El Bosque, muestran los equipos, se ve de espaldas a un operador, y luego destellan los imponentes juegos de luces del techo y las pistas del boliche de Quilmes, que tuvo serios problemas con el cierre pandémico y hasta llegó a hablarse de su cierre definitivo. Todo siempre con el estribillo de Balvin de fondo, repitiendo: Dancin' at di ghetto, Inna di ghetto, Party in di ghetto, Inna di ghetto...

De allí al final a Kicillof ya no se lo ve, pero se lo escucha diciendo que los boliches provinciales "vuelven con aforo, vuelven con cuidados, vuelven para los vacunados", para rematar "finalmente podemos abrir lo que dolorosamente tocó cerrar...". La imagen va luego hacia el cartel de El Bosque, y el video de Kicillof concluye, siempre con la música de Balvin de fondo.

HB