Balaceras en las viviendas, el modus operandi de las bandas que asolan los barrios de Rosario

“Lo que se está viviendo es una locura. Rosario está liberada”, asegura Jorgelina Rodríguez quien recibió tres impactos de bala en el frente de su casa de Pje Lejarza 4372, en la zona oeste de la ciudad. El lunes a última hora de la tarde golpearon dos personas a su puerta y cuando se asomó le preguntaron si era Georgina, “les dije que no y que ellos venían de parte del Mono y que tenía que devolver la casa. Les dije que no conocía a ningún Mono y que la casa era mía. Antes de irse me dijeron ‘ya vas a tener noticias nuestras’”. El martes por la noche recibió su auto nueve impactos de bala, tres en frente de la vivienda y uno de los disparos dio en la casa del vecino.

Rosario, capital de la Vaina Servida, hace tiempo padece de grupos que asolan barrios vulnerables donde las ráfagas de tiros en los frentes de las viviendas es algo normal. En algunos casos dejan notas amenazantes o algún proyectil en la puerta a modo de mensaje.

Rosario: mientras los cubanos claman libertad, piden borrar al "Che" Guevara en su ciudad natal

“A la vuelta de mi casa ya balearon dos casas donde vive gente mayor; a dos cuadras, un vecino no resistió las amenazas y se tuvo que ir. Yo creo que a esta gente le han pasado mal el dato, confundieron Georgina con Jorgelina. Me decían que la casa que tenía que devolver era la de Central, porque hay una columna pintada de azul y amarillo, la única en la cuadra. La tenía apuntada como la casa de Central. No sé si quieren mi casa para después poner un búnker. Así vivimos, Rosario está liberada.”, agrega Jorgelina quien trabaja para la aplicación She Taxi.

Al momento del ataque a su casa, Jorgelina estaba trabajando. Su madre estaba al cuidado de su hija y de inmediato llamó al 911. En la tarde de hoy la mujer hizo la denuncia en la Fiscalía donde además pidió custodia. “Nadie me llamó, estoy sola y tengo miedo. Yo vivo hace 10 años, esta es mi casa, cómo puede ser que vivamos amenazados”, agregó indignada y comentó lo ocurrido hace un mes mientras estaba en su casa.

"Casa o plomo"

“Un día me tocan el timbre y una mujer me pregunta si soy Jorgelina, le digo que sí y sin mirarme a la cara me dijo que el marido, que estaba en la cárcel, me quería hablar", relató. "Cerré la puerta y a la media hora me volvieron a golpear. Miro por la ventana y un muchacho que se hace llamar Pablo que no conozco me dice que viene a buscar la moto. Le dije que se confundió y cerré. Pero parece que me tienen marcada. La verdad es que estoy aterrada, sin que nadie nos proteja. No sé qué hacer”

En tanto, también en la zona oeste de la ciudad, en el barrio FONAVI de Tucumán y Solís, una familia hace semanas viene padeciendo amenazas. Sufrieron cuatro ataques a la vivienda y les dicen que abandonen el lugar o abonen 300 mil pesos. De los daños materiales pasaron directamente dispararle al dueño mientras reparaba el portón. Fue trasladado con heridas de pistola calibre 9 mm y se encontraba grave en el Hospital Emergencias Clemente Alvarez (HECA).

Violencia narco en Rosario: afirman que "hay una relación entre Los Monos y la política"

“Es la cuarta vez que nos pasa. Ya nos atacaron el auto también y nos habían puesto custodia, pero no sé qué pasó. Quieren que nos vayamos del departamento, pero nosotros vivimos acá hace cuatro años y esto comenzó hace unos 15 días”, dijo la esposa a los medios.

La seguidilla del martes por la noche continuó en una casa de Magallanes al 1500, también zona oeste de Rosario. Gatilleros dejaron una ráfaga de disparos en la vivienda, cuando el dueño salió encontró una nota escrita con un mensaje escueto: “casa o plomo”. Los ataques violentos siguieron en la zona sur, Anchorena al 1800. Dos hombres en motos abrieron fuego contra la vivienda. Otro ataque ocurrió en la zona noroeste de la ciudad, donde dos hombres, también en moto, atacaron la morada de Franklin y Sánchez de Loria y uno de los moradores recibió un impacto en la espalda donde quedó internado en el HECA en grave estado.

Finalmente, Jorgelina Rodríguez, quien solicitó custodia al Ministerio Público de la Acusación, dijo que “Rosario está liberada". "She Taxi nos salvó la vida, porque nosotras sin la aplicación no podríamos trabajar", agregó. "Está imposible. A las mismas pasajeras les decimos que nos vayan siguiendo con la aplicación por dónde estamos, para que nos esperen detrás de la puerta, cosa que nosotras llegamos, ellas se suben y nos vamos. Lo mismo cuando se bajan. No se puede estar parada cinco minutos en ninguna parte de la ciudad”.