Fue víctima de una red que vendía bebés y no sabe su identidad

*Personas apropiadas ilegalmente buscan saber su identidad* "Por nuestra identidad" es un grupo de personas nacidas bajo maternidad clandestina entre los años 1959 y 1980 que no tienen vinculación con la dictadura. Fueron entregadas por las mismas parteras y apropiadas de forma ilegal. Piden una ley de cruzamientos de ADN entre los negativos a nivel nacional para conocer a sus verdaderas madres/padres. *BARRICADA TV 32.1 TDA*