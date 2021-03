El tema de la deuda se ha sumado a la larga lista de "fuego amigo" que recibe cada día Alberto Fernández, y luego que la vicepresidenta Cristina Kirchner disparara que "no podemos pagar, porque no tenemos plata" en el acto del Día de la Memoria, este jueves fue Hebe de Bonafini la que criticó ste jueves se refirió a las negociaciones en marcha con el FMI, afirmando que "el Presidente y el ministro Martín Guzmán nos engañaron todo el tiempo".

En el severo mensaje difundido por las Madres en el video de la cita virtual de este jueves 25 de marzo, Bonafini llegó a decirle a Fernández que "no se acostumbre a mentir, porque se va a parecer a alguien que ya conocemos", en obvia alusión al expresidente Mauricio Macri.

¿A qué le llama honra usted, señor Presidente? ¿A ponerse de rodillas con el Fondo?”, le dijo sin medias tintas Bonafini a Fernández, sosteniendo que este miércoles "el Presidente y el ministro Guzmán hicieron un acuerdo con el Fondo, allí el Presidente dijo que iba a honrar la deuda", pero la titular de las Madre fue todavía más lejos con sus críticas, afirmando que Fernández "va a honrar la deuda con una gran deshonra, la va a honrar con el hambre de los hambrientos, con el trabajo de los trabajadores que van a ganar cada vez menos, porque esas son las exigencias" que le plantea el FMI.

"Me avergüenzo, señor Presidente, de ese acuerdo, que no es honroso, por el contrario es la deshonra del país”, agregó Bonafini en su furiosa andanada contra el Ejecutivo del propio Frente de Todos.

Luego de afirmar que Fernández y Guzmán "nos engañaron todo el tiempo", Bonafini amagó nada menos que con comparar al Mandatario nada menos que con el mayor "enemigo" del kirchnerismo, el expresidente Mauricio Macri: "No se acostumbre a mentir, señor Presidente, porque si no, va a parecerse mucho a alguien que ya conocemos ya".

La vicepresidenta Cristina Kirchner se había referido en el acto por el Día de la Memoria también de manera crítica al acuerdo posible con el Fondo Monetario Internacional, hablando de "plazos y condiciones inaceptables", y remarcando que en los plazos establecidos "no podemos, no tenemos la plata para pagar”.

"Usted prometió otra cosa, y el ministro también prometió otra cosa. No nos mientan. Somos ignorantes, pobres, trabajadores y trabajadoras, pero algo sabemos porque lo sufrimos en carne propia. Porque sabemos lo que está pasando la gente”, siguió Bonafini hablándoles a Fernández y Guzmán, para cerrar con otra feroz crítica al dramático resultado de la política económica luego de 15 meses de gestión.

“No hay precios cuidados, no hay aumentos de sueldos porque por más que hagan estadísticas, esas estadísticas no sirven porque nosotros miramos desde el estómago de los que no comen, las viviendas de los que no tienen vivienda, el agua de los que no tienen agua, la falta de trabajo de los que no trabajan, y de los que trabajan y no ganan por este acuerdo miserable que hicieron con el FMI", indicó Bonafini. "Me avergüenzo, señor Presidente, de ese acuerdo, es una deshonra para el país”, enfatizó.

