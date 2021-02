Hebe de Bonafini contra Alberto Fernández: "Los amigos no se consiguen traicionando al pueblo"

La referente de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, apuntó contra el presidente, Alberto Fernández, en su última marcha virtual y generó ruido con sud declaraciones. "Señor presidente perdóneme, pero no nos queda claro. No solo a mí sino a muchísimas personas, cómo usted les dice que sí a todos", dijo la titular de Madres de Plaza de Mayo, refiriéndose a los últimos encuentros del Gobierno con la Mesa de Enlace, los empresarios y los dirigentes gremiales. Para la referente del kirchnerismo, los amigos “no se consiguen traicionando al pueblo”.

“Con lo poco que uno sabe de economía, y lo que es estirar el sueldo para llegar a fin de mes, nos damos cuenta que lo que usted propone no es posible”, cuestionó la referente de los Derechos Humanos. Y agregó: “No es posible que les diga que sí a los que no quieren pagar retenciones, no es posible que les diga que sí a los supermercados cuando no quieren poner precios máximos. No nos queda claro señor presidente, por favor explíquenos cómo hace para decir que sí a todos”.

Además, comparó al presidente “una chica con muchos novios que les dice que sí a todos, pero con todos no se va a poder casar”. Y cuestionó: “¿Se va a casar con el más fuerte? ¿Con el que lo amenaza? ¿O se va a poner firme y va a decir no?”.

Hebe de Bonafini agregó que está preocupada porque Juan Domingo Perón y Néstor Kirchner “querían pocas reuniones, cortas y resolutivas. Estas son largas y no sale nada”. Le pidió a Alberto Fernández que “no se ofenda” y que los amigos “no se consiguen traicionando al pueblo”.