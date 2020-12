En una nota concedida a Somos Radio (AM530), la siempre frontal titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, sostuvo este jueves 31 de diciembre que "no le deseo feliz año nuevo al presidente Alberto Fernández, le deseo que avance en una reforma judicial a fondo, porque así estamos dejando que un día también se la lleven a Cristina y qué vamos a hacer, ¿vamos a hacer cómo ahora", indicó en obvia alusión a la actitud del Gobierno en relación a la situación del exvicepresidente Amado Boudou, que está a punto de tener que regresar a prisión luego de los fallos judiciales que ratificaron su condena por la causa Ciccone. "¿Cómo puede ser que Amado Boudou deba volver a la cárcel", se preguntó.

"No quede obnubilado con los aplausos del aborto, de la vacuna y de las casas que van a hacer", le dijo Bonafini a Fernández en el audio difundido por el programa "Minutos contados", conducido por Camilo García, señalándole al Mandatario que "tantos aplausos no son buenos porque también hay cosas muy graves y muy malas, no puede haber presos políticos en nuestra patria o políticos presos".

"Estoy muy dolorida porque estamos sufriendo la falta de Justicia, por la falta de libertad, porque es una libertad a medias, porque cuando uno habla y dice lo que dice, atrás vienen los palos", señaló Bonafini, reclamando que "el próximo año las cosas cambien, pero a fondo, no que haga un arreglito de la Justicia, parches que no sirven, sino una reforma profunda, porque el Poder Judicial es un cáncer y la Suprema Corte es el cáncer mayor que ocupa todo el cuerpo de la nación".

Sobre su fin de año, la titular de Madres de Plaza de Mayo señaló que este 31 por la noche "voy a levantar la copa pidiendo que el Papa Francisco lo ilumine y lo haga pensar en esta injusticia terrible de que haya presos políticos". "Voy a brindar por la libertad de los presos, porque usted piense en ellos", agregó Bonafini.

"Sé que no le va a gustar todo esto que digo", admitió Hebe en relación a Alberto Fernández, agregando que "como es fin de año y vengo atragantada, sobre todo con lo de Amado (Boudou), alguien lo tiene que decir: es una vergüenza lo que está pasando"

"Párese párese un poquito, señor Presidente, un día nada más, y piense lo que usted está haciendo o no está haciendo para que los presos políticos queden en libertad", agregó Bonafini, indicando que "no puedo creer que con las ilusiones que votamos, que tengamos presos políticos; que usted no nos escuche, que escuche a los de más arriba", señaló, enfatizando además que la culpa es de "jueces corruptos y cagones, algunos mediocres y otros que no les importa nada".

"No sobran los dedos de las manos para hablar de los jueces honrados", destacó, señalando que "no vale de nada que en las universidades se cambie la manera de estudiar derecho, no vale de nada tener muy buenos abogados, tenemos un problema muy serio, porque cuando hay un cáncer hay que cortarlo de raíz y empezar de nuevo".

"No podemos condenar a un macrista, han robado el país, han llevado el país afuera, espías, no hay forma...", puntualizó Bonafini, "porque todos los jueces piensan como ellos, son pagos, son corruptos y son el cáncer que crece dentro del Estado. Junto a los mal llamado periodistas y cómplices son las cosas que no le permiten al Presidente hacer más, no sé si él tiene miedo que le pase algo o está amenazadao, porque la población está decidida a salir a la calle y defenderlo, como salió ahora por la ley del aborto".

