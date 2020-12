Fabio Cuggini contó por qué echó a Hebe de Bonafini de su peluquería

El peluquero Fabio Cuggini contó que echó a la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, de su local porque la referente de derechos humanos insultó a los estadounidenses y el empresario tiene un primo que vivió el atentado a las Torres Gemelas: "Si a vos te tocaron el culo con tu hijo, vos me tocaste el culo con mi familia".

“Yo la eché de la peluquería a Hebe de Bonafini. Sabes por qué la eché. Si a usted le tocaron a su hijo, en las torres gemelas tocaron a mi familia. En el piso 84 estaba mi primo. Ella dijo en televisión que a los americanos hay que matarlos a todos“, expresó Cuggini en diálogo con Radio Mitre.

En esa línea, continuó: "Me desmintió que haya dicho eso pero yo lo vi en televisión. Un día estaba cortando el pelo y me dijeron que había venido. En un momento, dejé de cortar y le dije algo que tenía atragantado acá hace muchos años. Si a vos te tocaron el culo con tu hijo, vos me tocaste el culo con mi familia“.

“Mi primo vio caer seres humanos y hoy tiene problemas psiquiátricos. Yo no voy a juzgar si estaba bien o no lo que hacía su hijo porque cayó gente inocente. Qué culpa tiene mi primo de haber nacido americano. Hay que medir las palabras y más cuando son representantes de una voz de un país donde la gente te escucha“, dijo el peluquero.

Por último, concluyó: "Todas esas cosas enervan. Esta historia la conté pero no tomó repercusión. Son historias de vida. Sabés cuántos políticos amigos tengo viviendo en Puerto Madero y los conocí sin un sope".

